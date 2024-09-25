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Posted 25 сентября, 02:00

Published 25 сентября, 02:00

Modified 25 сентября, 02:02

Updated 25 сентября, 02:02

Погода порадует жителей Приморского края на последних выходных сентября

Атмосферные фронты и антициклон: чем удивит погода в Приморье в конце сентября?

25 сентября 2024, 02:00
Фото: vostokmedia.com

Погода порадует жителей Приморского края на последних выходных сентября

Сюжет
Погода
Сентябрь покинет Приморский край без сюрпризов. Однако жителям региона лучше ознакомиться с прогнозом погоды перед выходом из дома.

На носу последний уик-энд сентября. Чем же порадует погода в конце первого осеннего месяца?

Суббота ожидается солнечной. Ночь будет прохладной — +1 — +7 °С, на побережье — +8 — +13 °С. Днем воздух прогреется до +16 — +23 °С. Будет дуть легкий ветерок.

Воскресная ночь станет еще прохладнее в континентальных районах из-за образования ядра антициклона. Однако днем оно сместится в Японское море, а к региону подойдут атмосферные фронты, которые спровоцируют потепление на 1 — 3 градуса.

Во Владивостоке субботняя ночь выдастся прохладной — +9 — +12 °С, днем столбики термометров покажут +18 — +21 °С. В воскресенье минимальные температуры повысятся до +13 — +15 °С. Но днем будет прохладнее, чем накануне.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни в Приморский край наведается циклон, который спровоцирует почти повсеместные дожди.

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