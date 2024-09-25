Жара сменится дождями: осень вновь громко напомнит о себе в Приморье

Posted 25 сентября, 00:59
Published 25 сентября, 00:59
Modified 25 сентября, 01:01
Updated 25 сентября, 01:01
Сегодня, 25 сентября, к региону подойдет циклон, который вызовет дожди в западных районах, сообщает «Примгидромет». Также ожидается понижение температурного фона.
Завтра, 26 сентября, Приморье окажется под воздействием циклона, — осадки прогнозируются на большей территории края. Ночь станет теплее на 1 — 5 градусов, чем накануне. А днем воздух прогреется до +16 — +22 °С.
Во Владивостоке сегодня осадков не предвидится, но будет дуть сильный юго-восточный ветер. Термометры покажут +17 — +19 °С. Завтра возможен небольшой дождь, который не окажет влияния на температуру воздуха.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода извинилась за дождливую ночь в Приморском крае.