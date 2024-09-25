Килограммы штукатурки могли убить: обвалился потолок здания в центре Владивостока

Posted 25 сентября, 03:34
Published 25 сентября, 03:34
Modified 25 сентября, 03:36
Updated 25 сентября, 03:36
В жилом доме на Светланской во Владивостоке обрушился потолок в подъезде. Часть штукатурки упала на пол, пройти практически невозможно.
Появилось видео с места происшествия. К счастью, при обрушении никто не пострадал.
По словам жильцов, капитального ремонта в их доме не было уже довольно давно. В последние годы из-за аномально сильных дождей фасад начал разрушаться, в итоге отслоился потолок. Жители дома сообщили о случившемся в компетентные органы.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, 24 сентября отслоилось отделочное покрытие на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Никого не было на месте происшествия в момент обвала, никто не пострадал. Жители стали свидетелями последствий.
Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку по факту случившегося, представители ведомства вместе со специалистами отправились на место происшествия для осмотра.
Прокуратура изучит, какие меры принимаются для обслуживания общедомового имущества и соблюдения лицензионных требований управляющей компанией. Особое внимание будет уделено информации о том, что ремонт дома перенесли с 2017 года на 2043 год. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обрушении фрагмента лифта в жилом доме во Владивостоке.