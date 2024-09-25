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Posted 25 сентября, 03:34

Published 25 сентября, 03:34

Modified 25 сентября, 03:36

Updated 25 сентября, 03:36

Потолок обвалился в жилом доме в центре Владивостока

Килограммы штукатурки могли убить: обвалился потолок здания в центре Владивостока

25 сентября 2024, 03:34
Фото: 1MI

Потолок обвалился в жилом доме в центре Владивостока

Сюжет
Ремонт
В подъезде на Светланской, 88, во Владивостоке обрушился потолок: килограммы штукатурки рухнули на пол, сейчас там даже не пройти. По словам жильцов, капитального ремонта дом не видел уже давно.

В жилом доме на Светланской во Владивостоке обрушился потолок в подъезде. Часть штукатурки упала на пол, пройти практически невозможно.

Появилось видео с места происшествия. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Фото: prosecutor_pk

По словам жильцов, капитального ремонта в их доме не было уже довольно давно. В последние годы из-за аномально сильных дождей фасад начал разрушаться, в итоге отслоился потолок. Жители дома сообщили о случившемся в компетентные органы.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, 24 сентября отслоилось отделочное покрытие на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Никого не было на месте происшествия в момент обвала, никто не пострадал. Жители стали свидетелями последствий.

Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку по факту случившегося, представители ведомства вместе со специалистами отправились на место происшествия для осмотра.

Прокуратура изучит, какие меры принимаются для обслуживания общедомового имущества и соблюдения лицензионных требований управляющей компанией. Особое внимание будет уделено информации о том, что ремонт дома перенесли с 2017 года на 2043 год. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало об обрушении фрагмента лифта в жилом доме во Владивостоке.

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