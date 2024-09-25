Килограммы штукатурки могли убить: обвалился потолок здания в центре Владивостока

Потолок обвалился в жилом доме в центре Владивостока

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В подъезде на Светланской, 88, во Владивостоке обрушился потолок: килограммы штукатурки рухнули на пол, сейчас там даже не пройти. По словам жильцов, капитального ремонта дом не видел уже давно.