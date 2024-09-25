Неожиданно крупную комиссию за аренду квартиры обсуждают в сети жители Приморья

За свои услуги агенты по недвижимости в Уссурийске просят чрезмерно высокую комиссию. Многие надеются, что это опечатка. При сдаче квартиры за 35 тысяч рублей в Уссурийске агенты требуют 5 миллионов 250 тысяч рублей. Снимок экрана с сайта объявлений удивил жителей Приморья. Ситуацию активно обсуждают в сети.