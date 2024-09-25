Неожиданно крупную комиссию за аренду квартиры обсуждают в сети жители Приморья

Posted 25 сентября, 10:52
Published 25 сентября, 10:52
Modified 25 сентября, 10:54
Updated 25 сентября, 10:54
За свои услуги агенты по недвижимости в Уссурийске просят чрезмерно высокую комиссию. Многие надеются, что это опечатка. При сдаче квартиры за 35 тысяч рублей в Уссурийске агенты требуют 5 миллионов 250 тысяч рублей. Снимок экрана с сайта объявлений удивил жителей Приморья. Ситуацию активно обсуждают в сети.
Мнения разделились. Одни приморцы считают, что это опечатка:
«Опечатались люди, а вы из мухи слона раздуваете»;
«Нулей лишних понаписали, не может же правда быть пять миллионов…».
Другие жители края убеждены в том, что размер комиссии в объявлении преувеличили специально:
«Реклама такая, специально написали однозначно»;
«Специально пишут больше, чтобы в новости попасть».
Ранее «Восток-Медиа» писало об объявлении о продаже квартиры «с ароматом детства» в Приморье.