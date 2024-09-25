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Posted 25 сентября, 10:52

Published 25 сентября, 10:52

Modified 25 сентября, 10:54

Updated 25 сентября, 10:54

Неожиданно крупную комиссию за аренду квартиры обсуждают в сети жители Приморья

Неожиданно крупную комиссию за аренду квартиры обсуждают в сети жители Приморья

25 сентября 2024, 10:52
Фото: 1MI
Сюжет
Деньги
Жители Уссурийска в недоумении из-за огромной комиссии риелторов в размере 5 миллионов 250 тысяч рублей за сдачу квартиры за 35 тысяч. Жители Приморья обсуждают ситуацию в сети. Многие думают, что это ошибка или опечатка.

За свои услуги агенты по недвижимости в Уссурийске просят чрезмерно высокую комиссию. Многие надеются, что это опечатка. При сдаче квартиры за 35 тысяч рублей в Уссурийске агенты требуют 5 миллионов 250 тысяч рублей. Снимок экрана с сайта объявлений удивил жителей Приморья. Ситуацию активно обсуждают в сети.

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Мнения разделились. Одни приморцы считают, что это опечатка:

«Опечатались люди, а вы из мухи слона раздуваете»;
«Нулей лишних понаписали, не может же правда быть пять миллионов…».

Другие жители края убеждены в том, что размер комиссии в объявлении преувеличили специально:

«Реклама такая, специально написали однозначно»;
«Специально пишут больше, чтобы в новости попасть».

Ранее «Восток-Медиа» писало об объявлении о продаже квартиры «с ароматом детства» в Приморье.

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