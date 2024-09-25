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Posted 25 сентября, 08:23

Published 25 сентября, 08:23

Modified 25 сентября, 10:36

Updated 25 сентября, 10:36

Неожиданно крупная комиссия агентства недвижимости удивила жителей Приморья

Ноликами ошиблись? Страшную комиссию просят риелторы из Уссурийска в Приморье — фото

25 сентября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

Неожиданно крупная комиссия агентства недвижимости удивила жителей Приморья

Невероятно большую комиссию просят за свои услуги риелторы в Уссурийске. Жители Приморья в шоке: люди надеются, что это опечатка.

В объявлении о сдаче квартиры в Уссурийске за 35 тысяч рублей жителей города очень удивила приписка о сумме комиссии. Агенты якобы требуют 5 миллионов 250 тысяч рублей. Скриншот с сайта объявлений появился в сети.

Фото: mark2che

На самом деле, скорее всего, создатель объявления опечатался. Но может быть и такое, что так автор хотел привлечь внимание к публикации. В любом случае, жители города слишком удивились.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что красная икра может стать «золотой» в Приморье.

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