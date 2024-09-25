Ноликами ошиблись? Страшную комиссию просят риелторы из Уссурийска в Приморье — фото

Posted 25 сентября, 08:23
Published 25 сентября, 08:23
Modified 25 сентября, 10:36
Updated 25 сентября, 10:36
В объявлении о сдаче квартиры в Уссурийске за 35 тысяч рублей жителей города очень удивила приписка о сумме комиссии. Агенты якобы требуют 5 миллионов 250 тысяч рублей. Скриншот с сайта объявлений появился в сети.
На самом деле, скорее всего, создатель объявления опечатался. Но может быть и такое, что так автор хотел привлечь внимание к публикации. В любом случае, жители города слишком удивились.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что красная икра может стать «золотой» в Приморье.