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Posted 25 сентября, 10:32

Published 25 сентября, 10:32

Modified 25 сентября, 10:34

Updated 25 сентября, 10:34

Грозное небо без дождя удивило жителей Владивостока

«Сейчас начнется гроза?»: зловещее небо напугало жителей Владивостока — фото

25 сентября 2024, 10:32
Фото: vostokmedia.com

Грозное небо без дождя удивило жителей Владивостока

Сюжет
Погода
Небо во Владивостоке затянули темные тучи. При этом осадков в городе не обещали, это удивило жителей города.

На Владивосток надвинулись угрожающие тучи. Облака становились все более темными, и казалось, будто скоро начнется ливень.

Жители города заметили, как облака сгустились. Некоторые уже достали зонты и приготовились к возможному дождю. Ливня не дождались: только небольшая морось прошла в некоторых районах.

Фото: vostokmedia.com

На улицах Владивостока мгновенно стало тише, люди поспешили спрятаться от надвигающейся непогоды. Уже через несколько минут горожане вышли из своих укрытий: после того, как прошла морось, выглянуло солнце.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в Приморье в ближайшие дни.

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