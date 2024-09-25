«Сейчас начнется гроза?»: зловещее небо напугало жителей Владивостока — фото

Posted 25 сентября, 10:32
Published 25 сентября, 10:32
Modified 25 сентября, 10:34
Updated 25 сентября, 10:34
На Владивосток надвинулись угрожающие тучи. Облака становились все более темными, и казалось, будто скоро начнется ливень.
Жители города заметили, как облака сгустились. Некоторые уже достали зонты и приготовились к возможному дождю. Ливня не дождались: только небольшая морось прошла в некоторых районах.
На улицах Владивостока мгновенно стало тише, люди поспешили спрятаться от надвигающейся непогоды. Уже через несколько минут горожане вышли из своих укрытий: после того, как прошла морось, выглянуло солнце.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в Приморье в ближайшие дни.