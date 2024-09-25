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Posted 25 сентября, 00:23

Published 25 сентября, 00:23

Modified 25 сентября, 00:25

Updated 25 сентября, 00:25

Красивая радуга появилась утром на небе во Владивостоке

Погода извинилась за дожди: чудесное явление украсило небо Владивостока — фото

25 сентября 2024, 00:23
Фото: vostokmedia.com

Красивая радуга появилась утром на небе во Владивостоке

Сюжет
Погода
Атмосферные фронты принесли немало осадков в Приморье, в частности краевую столицу. Но, судя по фото, природа решила обрадовать жителей Владивостока после дождливой ночи.

Многие районы ощутили дождливое настроение погоды минувшей ночью. Дальневосточная столица не исключение, — мокрые улицы и пасмурное небо напомнило горожанам об осадках.

Тем не менее, природа подготовила для приморцев небольшой бонус, в виде красивой радуги, которая украсила небо ранним утром. Несмотря на хмурую синоптическую обстановку, голубое небо просматривается даже между серыми тучами и облаками.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осадки накроют большинство районов Приморского края уже завтра.

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