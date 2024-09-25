Погода извинилась за дожди: чудесное явление украсило небо Владивостока — фото

Posted 25 сентября, 00:23
Published 25 сентября, 00:23
Modified 25 сентября, 00:25
Updated 25 сентября, 00:25
Многие районы ощутили дождливое настроение погоды минувшей ночью. Дальневосточная столица не исключение, — мокрые улицы и пасмурное небо напомнило горожанам об осадках.
Тем не менее, природа подготовила для приморцев небольшой бонус, в виде красивой радуги, которая украсила небо ранним утром. Несмотря на хмурую синоптическую обстановку, голубое небо просматривается даже между серыми тучами и облаками.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осадки накроют большинство районов Приморского края уже завтра.