Последствия аномалии или новый удар? В Приморье готовят насыпи против паводков

Прокурор Дальнереченского района вместе с главой городского округа провели проверку выполнения работы по укреплению земляного вала в микрорайоне Дальнереченск-2 для защиты от возможных паводков на реке Малиновка, которые привели к затоплению в июне и августе 2024 года.