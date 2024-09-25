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Posted 25 сентября, 07:49

Published 25 сентября, 07:49

Modified 25 сентября, 07:51

Updated 25 сентября, 07:51

Последствия аномалии или новый удар? В Приморье готовят насыпи против паводков

Последствия аномалии или новый удар? В Приморье готовят насыпи против паводков

25 сентября 2024, 07:49
Фото: prosecutor_pk
Сюжет
Дождь
Дальнереченская межрайонная прокуратура следит за предотвращением паводковой ситуации в городском округе. Ведомство контролирует создание насыпей в городе.

Прокуратура продолжает контролировать меры по предотвращению наводнений на территории Дальнереченска в Приморье.

Видео: prosecutor_pk.

Прокурор Дальнереченского района вместе с главой городского округа провели проверку выполнения работы по укреплению земляного вала в микрорайоне Дальнереченск-2 для защиты от возможных паводков на реке Малиновка, которые привели к затоплению в июне и августе 2024 года.

Фото: prosecutor_pk

В округе создадут земляной вал протяженностью более 1135 метров и высотой не менее 3 метров. Также планируется установить два трубных перехода для стока воды из микрорайона в реку.

Завершение этих работ запланировано на октябрь текущего года и должно предотвратить затопление жилых домов при повышении уровня воды. Дальнейший процесс и результаты работ находятся под контролем надзорного органа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжают очищать русла рек, чтобы не допустить паводков.

В Приморье продолжается расчистка русел рек для предотвращения паводков
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