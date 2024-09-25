Последствия аномалии или новый удар? В Приморье готовят насыпи против паводков

Posted 25 сентября, 07:49
Published 25 сентября, 07:49
Modified 25 сентября, 07:51
Updated 25 сентября, 07:51
Прокуратура продолжает контролировать меры по предотвращению наводнений на территории Дальнереченска в Приморье.
Прокурор Дальнереченского района вместе с главой городского округа провели проверку выполнения работы по укреплению земляного вала в микрорайоне Дальнереченск-2 для защиты от возможных паводков на реке Малиновка, которые привели к затоплению в июне и августе 2024 года.
В округе создадут земляной вал протяженностью более 1135 метров и высотой не менее 3 метров. Также планируется установить два трубных перехода для стока воды из микрорайона в реку.
Завершение этих работ запланировано на октябрь текущего года и должно предотвратить затопление жилых домов при повышении уровня воды. Дальнейший процесс и результаты работ находятся под контролем надзорного органа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжают очищать русла рек, чтобы не допустить паводков.