Очереди в ГАИ Владивостока: очередной сбой повлиял на работу ведомства

В конце концов, в 16:30, перед последней выдачей, фамилию горожанки всё же назвали. Как и других «застывших в ожидании» граждан. В очереди можно было услышать много облегченных вздохов и фраз, на подобии: «Ну, наконец-то, спустя два с половиной часа…»