Очереди в ГАИ Владивостока: очередной сбой повлиял на работу ведомства

Posted 26 сентября, 06:36
Published 26 сентября, 06:36
Modified 26 сентября, 09:55
Updated 26 сентября, 09:55
Некоторые автомобилисты, 26 сентября столкнулись с задержками при оформлении номеров для автомобилей в отделении ГИБДД, что находится в районе «Зари» во Владивостоке.
В редакцию «Восток-Медиа» обратилась девушка, которая приобрела машину, но не смогла оперативно получить на неё номера в ГАИ. Всему виной огромная очередь, — по словам автомобилистки, желающих получить заветные «бумаги» оказалось значительно больше, чем документов у инспектора, занимающегося выдачей.
Кстати, выдача проходит каждые 30 минут, однако, людей с каждым получасом становится все больше и больше — это из-за того, что какие-то процессы оформления, которые происходят внутри ведомства, сильно затягиваются.
Горожанка отметила, что она без проблем прошла техосмотр, затем, очень быстро, благодаря записи на «Госуслугах», сдала документы в «окошко» и стала ждать своей СОРки и новых номерных знаков.
Милая девушка сказала, что приходите через час — в 15.30. Мол, в это время, документы должны быть готовы.
«Мне сказали подойти через час и мои номера будут готовы. Если нет, то надо будет подождать еще немного», — рассказала автомобилистка.
Тем не менее, опираясь на свой предыдущий опыт, девушка решила подождать ближайшей подобной выдачи, которая была на 15.00, но попытка оказалась тщетной.
Но, просидев час, ее так и не вызвали к окошку на получение. Более того, даже спустя два часа горожанку так и не пригласили на выдачу документов.
В конце концов, в 16:30, перед последней выдачей, фамилию горожанки всё же назвали. Как и других «застывших в ожидании» граждан. В очереди можно было услышать много облегченных вздохов и фраз, на подобии: «Ну, наконец-то, спустя два с половиной часа…»
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился с насущным вопросом в ГАИ, где ему назвали причину долгих ожиданий.
«Временный технический сбой в работе программного обеспечения, это не зависит от Госавтоинспекции», — сообщили в Управлении.
В этой ситуации вызывает удивление лишь то, зачем людям говорят, что они смогут получить документы через час, в период нестабильной работы программы? — Вероятно, останется загадкой. Но то, что некоторые приморцы сидят по несколько часов, остается фактом.
К слову, в России произошли серьезные перемены, коснувшиеся автомобильного рынка в стране. Многие взволнованные жители Приморья решились на покупку машины в преддверии изменений в ценообразовании транспорта.