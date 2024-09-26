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Posted 26 сентября, 02:39

Published 26 сентября, 02:39

Modified 26 сентября, 02:41

Updated 26 сентября, 02:41

Погоню за диким зверем устроили в Приморском крае

Дикое животное попало на видео в Приморском крае — местные отправились в погоню

26 сентября 2024, 02:39
Фото: 1MI

Погоню за диким зверем устроили в Приморском крае

Сюжет
Набережная
В Приморье жители поселка Андреевка удивились встрече с животным, которое оказалось на улице. До этого местные таких зверей около своих домов не видели.

Неожиданная встреча попала на камеру в Приморье. Жители края увидели дикого зверя на улице одного из поселков. Видео появилось в сети.

Автор ролика утверждает, что запечатлел встречу в Андреевке Хасанского округа. Жители поселка были удивлены, увидев косулю прямо на улице.

Местный житель встретил животное в районе Набережной и «начал погоню». По крайней мере, так подумал зверь. Косуля кажется напуганной и, вероятно, стремится убежать подальше.

Ранее «Восток-Медиа» писало об опасных животных, которых можно встретить в Приморье.

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