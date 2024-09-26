Дикое животное попало на видео в Приморском крае — местные отправились в погоню

Posted 26 сентября, 02:39
Published 26 сентября, 02:39
Modified 26 сентября, 02:41
Updated 26 сентября, 02:41
Неожиданная встреча попала на камеру в Приморье. Жители края увидели дикого зверя на улице одного из поселков. Видео появилось в сети.
Автор ролика утверждает, что запечатлел встречу в Андреевке Хасанского округа. Жители поселка были удивлены, увидев косулю прямо на улице.
Местный житель встретил животное в районе Набережной и «начал погоню». По крайней мере, так подумал зверь. Косуля кажется напуганной и, вероятно, стремится убежать подальше.
Ранее «Восток-Медиа» писало об опасных животных, которых можно встретить в Приморье.