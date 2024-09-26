Осадки и понижение температур: в каких районах Приморья дожди продолжат лить?

Дожди продолжат поливать некоторые районы Приморского края

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Несмотря на то, что в регионе сохраняется достаточно теплая погода, дожди все равно частенько наведываются в Приморский край. Более того, в некоторых районах столбики термометров вновь упадут почти до нуля.