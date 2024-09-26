Осадки и понижение температур: в каких районах Приморья дожди продолжат лить?

Posted 26 сентября, 01:13
Published 26 сентября, 01:13
Modified 26 сентября, 01:15
Updated 26 сентября, 01:15
Сегодня, 26 сентября, дожди сохранятся лишь в восточных районах, сообщает «Примгидромет». Под гнетом осадков температурный фон станет ниже, чем накануне.
Ближайшей ночью фронт покинет Приморье, после него в регионе станет холодно, — +1 — +13 °С. Однако днем воздух прогреется до +16 — +23 °С.
Во Владивостоке небольшие дожди прекратятся к обеду. Столбики термометров вернутся ко вчерашним значениям. Завтра, несмотря на отсутствие осадков, похолодает. Ночью до +9 — +12 °С, а днем температура воздуха составит около 20°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время во многих районах Приморского края будет бушевать сильный ветер.