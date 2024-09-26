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Posted 26 сентября, 01:13

Published 26 сентября, 01:13

Modified 26 сентября, 01:15

Updated 26 сентября, 01:15

Дожди продолжат поливать некоторые районы Приморского края

Осадки и понижение температур: в каких районах Приморья дожди продолжат лить?

26 сентября 2024, 01:13
Фото: 1MI

Дожди продолжат поливать некоторые районы Приморского края

Сюжет
Погода
Несмотря на то, что в регионе сохраняется достаточно теплая погода, дожди все равно частенько наведываются в Приморский край. Более того, в некоторых районах столбики термометров вновь упадут почти до нуля.

Сегодня, 26 сентября, дожди сохранятся лишь в восточных районах, сообщает «Примгидромет». Под гнетом осадков температурный фон станет ниже, чем накануне.

Ближайшей ночью фронт покинет Приморье, после него в регионе станет холодно, — +1 — +13 °С. Однако днем воздух прогреется до +16 — +23 °С.

Во Владивостоке небольшие дожди прекратятся к обеду. Столбики термометров вернутся ко вчерашним значениям. Завтра, несмотря на отсутствие осадков, похолодает. Ночью до +9 — +12 °С, а днем температура воздуха составит около 20°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время во многих районах Приморского края будет бушевать сильный ветер.

Дожди и сильный ветер: непогода ударит по Приморскому краю
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