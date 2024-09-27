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Posted 26 сентября, 23:14

Published 26 сентября, 23:14

Modified 26 сентября, 23:16

Updated 26 сентября, 23:16

Ожидается солнечная погода и северный ветер в Приморском крае

Будет тепло и свежо: северный ветер придаст погоде осеннего настроения в Приморье

26 сентября 2024, 23:14
Фото: vostokmedia.com

Ожидается солнечная погода и северный ветер в Приморском крае

Сюжет
Прогноз погоды
Рабочая неделя в Приморье завершится приятной синоптической обстановкой. В регионе ожидается облачность и северный ветерок.

Сегодня, 27 сентября, в регионе будет преимущественно без осадков. Температурный фон составит +17 — +22 °C.

Во Владивостоке облачно, северный ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.

В Уссурийске облачно, ветер — северный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.

В Находке небольшая облачность, также будет дуть умеренный ветер с севера. Столбики термометров покажут +21 — +23 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +17°C;
  • Залив Находка — +15°C;
  • Залив Посьета — +19°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморский край придут сильные холода.

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