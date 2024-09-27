Будет тепло и свежо: северный ветер придаст погоде осеннего настроения в Приморье

Posted 26 сентября, 23:14
Published 26 сентября, 23:14
Modified 26 сентября, 23:16
Updated 26 сентября, 23:16
Сегодня, 27 сентября, в регионе будет преимущественно без осадков. Температурный фон составит +17 — +22 °C.
Во Владивостоке облачно, северный ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.
В Уссурийске облачно, ветер — северный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.
В Находке небольшая облачность, также будет дуть умеренный ветер с севера. Столбики термометров покажут +21 — +23 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморский край придут сильные холода.
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