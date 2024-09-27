Черные клубы дыма над городом: мощный пожар во Владивостоке попал на камеру

Posted 27 сентября, 06:51
Published 27 сентября, 06:51
Modified 27 сентября, 06:55
Updated 27 сентября, 06:55
В новых медиа появились кадры пожара в новострое, который только возводится на Тухачевского в дальневосточной столице.
В telegram-канале регионального МЧС сообщили, что огнеборцы ликвидировали возгорание. По данным спасателей, пламя охватило около десяти квадратных метров, — горели стройматериалы и электропроводка на первом этаже дома.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.
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