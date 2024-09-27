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Posted 27 сентября, 06:51

Published 27 сентября, 06:51

Modified 27 сентября, 06:55

Updated 27 сентября, 06:55

Новостройка загорелась в одном из городов Приморья

Черные клубы дыма над городом: мощный пожар во Владивостоке попал на камеру

27 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI

Новостройка загорелась в одном из городов Приморья

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке случился пожар, кадры которого «разлетелись» в новых медиа. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

В новых медиа появились кадры пожара в новострое, который только возводится на Тухачевского в дальневосточной столице.

В telegram-канале регионального МЧС сообщили, что огнеборцы ликвидировали возгорание. По данным спасателей, пламя охватило около десяти квадратных метров, — горели стройматериалы и электропроводка на первом этаже дома.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощный пожар уничтожил сооружения в Фокино Приморского края.

Мощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае
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