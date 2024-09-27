Осень «с двух ног» врывается в Приморье — циклон и холод ударят по краю

Posted 27 сентября, 01:33
Published 27 сентября, 01:33
Modified 27 сентября, 01:41
Updated 27 сентября, 01:41
«Пересменка» месяцев принесет в регион переменчивую погоду, сообщает «Примгидромет».
В понедельник, 30 сентября, края окажется под влиянием теплого сектора китайского циклона. Ночные температуры будут колебаться от +7 до +15 °С, на востоке ожидается +1 — +6 °С. Ближе к вечеру в западных районах возможен дождь. Несмотря на осадки, максимальный температурный фон составит +22 — +27 °С, на побережье — +17 — +20 °С.
Во вторник, 1 октября, фронтальные разделы принесут осадки почти во все районы Приморья. Минимальные температуры повысятся в сравнении с понедельником. Днем станет значительно холоднее, — максимум составит +14 °С. Только восток почувствует прохладу позже, там воздух успеет прогреться до +20°С.
В среду, 2 октября, непогода покинет регион. Ночи станут холоднее, — +3 — +9 °С, в горных районах стрелки термометров упадут до нуля. Днем в крае станет теплее до +12 — +19 °С.
Во Владивостоке неделя начнется с сильного юго-восточного ветра. Понедельник пройдет без осадков, воздух прогреется до +17 — +20 °С. Во вторник станет пасмурно и дождливо, снова задует сильный ветер. Стрелки термометров упадут до +9 — +13 °С. В среду ночь выдастся прохладной, — +6 — +9 °С, днем потеплеет до +14 — +17 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в последний рабочий день текущей недели в Приморском крае.
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