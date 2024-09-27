История с агрессором и инвалидом в Приморье, получила продолжение

Posted 26 сентября, 23:59
Published 26 сентября, 23:59
Modified 27 сентября, 00:04
Updated 27 сентября, 00:04
В новых медиа появилась информация о том, что агрессивный парень, предположительно, в наркотическом опьянении, пытался спровоцировать конфликт с пенсионером-инвалидом. В полиции заинтересовались странным случаем, случившимся в краевой столице.
В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили информацию о происшествии, которое случилось на Спиридонова. Правоохранители уже начали разбираться в обстоятельствах инцидента.
«По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в официальном telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекватный хулиган кидал камни в квартиры жителей Владивостока.
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