vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 23:59

Published 26 сентября, 23:59

Modified 27 сентября, 00:04

Updated 27 сентября, 00:04

История с агрессором и инвалидом в Приморье, получила продолжение

История с агрессором и инвалидом в Приморье, получила продолжение

26 сентября 2024, 23:59
Фото: prim_police
Сюжет
Наркотики
Неадекватный молодой человек пытался учинить конфликт с пожилым инвалидом во Владивостоке. Возмутительная история заинтересовала силовиков.

В новых медиа появилась информация о том, что агрессивный парень, предположительно, в наркотическом опьянении, пытался спровоцировать конфликт с пенсионером-инвалидом. В полиции заинтересовались странным случаем, случившимся в краевой столице.

«В руках был камень»: неадекват хотел избить пенсионера-инвалида в Приморье? — видео
Узнать подробнее

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили информацию о происшествии, которое случилось на Спиридонова. Правоохранители уже начали разбираться в обстоятельствах инцидента.

«По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в официальном telegram-канале полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекватный хулиган кидал камни в квартиры жителей Владивостока.

«Ужас какой-то»: неадекватный мужчина бил окна и вырывал двери во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едутПугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в ПриморьеПолиция Приморского края проверит факт хулиганства на территории детской больницы
#Новости#Владивосток#Социальные сети#Наркотики#Хулиганство#Полиция#Квартиры#Приморский край#Агрессия#Происшествия#Медиа#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика