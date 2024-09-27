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Posted 27 сентября, 02:02

Published 27 сентября, 02:02

Modified 27 сентября, 02:04

Updated 27 сентября, 02:04

Жуткая авария произошла в Лесозаводском районе Приморского края

Повис раскромсанный на леерах: большегруз уничтожил авто на трассе в Приморье — фото

27 сентября 2024, 02:02
Фото: 1MI

Жуткая авария произошла в Лесозаводском районе Приморского края

Сюжет
ДТП
В Приморском крае случилась ужасная авария при неизвестных обстоятельствах, но последствия у дорожного инцидента шокирующие. В новых медиа появилось фото с места ДТП.

В Лесозаводском округе около села Тамга произошло страшное дорожное происшествие. Крупногабаритное авто с цистерной практически уничтожило, предположительно, маленький грузовичок, элементы от кузова которого виднеются на леерах. Обстоятельства аварии не сообщаются. Также неизвестно о пострадавших. Но, судя по фото, водитель раскромсанного авто мог серьезно пострадать.

Фото: lszv_news

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна жуткая авария случилась в Приморском крае. Микроавтобус столкнулся с КАМАЗом, — рулевая «Хайса» в реанимации.

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