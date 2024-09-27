Повис раскромсанный на леерах: большегруз уничтожил авто на трассе в Приморье — фото

Posted 27 сентября, 02:02
Published 27 сентября, 02:02
Modified 27 сентября, 02:04
Updated 27 сентября, 02:04
В Лесозаводском округе около села Тамга произошло страшное дорожное происшествие. Крупногабаритное авто с цистерной практически уничтожило, предположительно, маленький грузовичок, элементы от кузова которого виднеются на леерах. Обстоятельства аварии не сообщаются. Также неизвестно о пострадавших. Но, судя по фото, водитель раскромсанного авто мог серьезно пострадать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна жуткая авария случилась в Приморском крае. Микроавтобус столкнулся с КАМАЗом, — рулевая «Хайса» в реанимации.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))