Повис раскромсанный на леерах: большегруз уничтожил авто на трассе в Приморье — фото

В Лесозаводском округе около села Тамга произошло страшное дорожное происшествие. Крупногабаритное авто с цистерной практически уничтожило, предположительно, маленький грузовичок, элементы от кузова которого виднеются на леерах. Обстоятельства аварии не сообщаются. Также неизвестно о пострадавших. Но, судя по фото, водитель раскромсанного авто мог серьезно пострадать.