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Posted 27 сентября, 07:47

Published 27 сентября, 07:47

Modified 27 сентября, 08:41

Updated 27 сентября, 08:41

Жуткие пробки сковали движение во Владивостоке

Встал весь центр: девятибалльные пробки парализовали движение во Владивостоке — фото

27 сентября 2024, 07:47
Фото: vostokmedia.com

Жуткие пробки сковали движение во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Девятибалльные пробки остановили движение во Владивостоке, причем раньше обычного. У горожан складывается ощущение, что каждый второй решил уйти с работы пораньше, но все равно застрял.

Вечер во Владивостоке только начинается, но трафик уже девятибалльный. В 17:30 проехать через центр было уже практически невозможно. Жуткие пробки парализовали движение.

Фото: vostokmedia.com

Затор начинается от Пркровского парка, движение в сторону Луговой становится немного свободнее только после Цирка, в сторону Эгершельда — после Бестужева. Судя по всему, многие горожане решили отправиться домой или по делам пораньше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой во Владивостоке собралась огромная пробка.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробки#Дорожное движение#Приморский край#Приморье#Трафик#Центр
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