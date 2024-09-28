Беда пришла в разные района Владивостока: из кранов полилась грязная вода — фото

Проблемы с водоснабжением появились у жителей Владивостока

Сюжет Надеждинский район

Выходные начались с нервного настроения у некоторых жителей Владивостока и неспроста. Ведь горожане не могут ни помыться, ни приготовить еду. Всему виной разные оттенки воды, которая льется из кранов в многоэтажках.