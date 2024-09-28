Беда пришла в разные района Владивостока: из кранов полилась грязная вода — фото

Posted 28 сентября, 04:53
Published 28 сентября, 04:53
Modified 28 сентября, 04:58
Updated 28 сентября, 04:58
Субботнее утро выдалось совсем не радужно у некоторых жителей дальневосточной столицы. Горожане, проживающие в центре и даже пригороде Владивостока, столкнулись с коммунальными хлопотами. Из кранов полилась грязная вода.
В одном из домов Ленинского района вода коричневого цвета с примесями неизвестного происхождения.
В районе Спутника не все так плачевно, — стаканы наполняются сразу «зеленым» чаем.
«В такой воде даже голову мыть не хочется, не говоря уже о готовке и других домашних делах», — возмутилась девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе жители остались без водоснабжения.
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