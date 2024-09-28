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Posted 28 сентября, 04:53

Published 28 сентября, 04:53

Modified 28 сентября, 04:58

Updated 28 сентября, 04:58

Проблемы с водоснабжением появились у жителей Владивостока

Беда пришла в разные района Владивостока: из кранов полилась грязная вода — фото

28 сентября 2024, 04:53
Фото: vostokmedia.com

Проблемы с водоснабжением появились у жителей Владивостока

Сюжет
Надеждинский район
Выходные начались с нервного настроения у некоторых жителей Владивостока и неспроста. Ведь горожане не могут ни помыться, ни приготовить еду. Всему виной разные оттенки воды, которая льется из кранов в многоэтажках.

Субботнее утро выдалось совсем не радужно у некоторых жителей дальневосточной столицы. Горожане, проживающие в центре и даже пригороде Владивостока, столкнулись с коммунальными хлопотами. Из кранов полилась грязная вода.

В одном из домов Ленинского района вода коричневого цвета с примесями неизвестного происхождения.

Фото: vostokmedia.com

В районе Спутника не все так плачевно, — стаканы наполняются сразу «зеленым» чаем.

Фото: vostokmedia.com
«В такой воде даже голову мыть не хочется, не говоря уже о готовке и других домашних делах», — возмутилась девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе жители остались без водоснабжения.

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#Новости#Общество#Владивосток#Надеждинский район#Водоснабжение#Приморский край#Грязная вода#Ленинский район
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