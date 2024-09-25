Момент смертельного ДТП в Приморском крае попал на видео

Posted 25 сентября, 02:48
Published 25 сентября, 02:48
Modified 25 сентября, 02:50
Updated 25 сентября, 02:50
В Надеждинском районе произошла чудовищная авария с летальным исходом. В новых медиа появилась запись в камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ДТП.
На кадрах видно, как от удара «Приус» слетел в канаву, а грузовик перевернуло и откинуло. По сообщениям автомобилистов, в данном районе собралась пробка.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«Ну неужели он не видел грузовик? Даже скорость не сбавил»;
«Поэтому лучше дожидаться сигналов светофоров»;
«Как же жаль погибшего и пострадавшего»;
«Часто там езжу, но всегда с осторожностью двигаюсь на таких участках».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину дважды переехали на трассе в Приморском крае.