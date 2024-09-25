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Posted 25 сентября, 02:48

Published 25 сентября, 02:48

Modified 25 сентября, 02:50

Updated 25 сентября, 02:50

Страшная авария попала на камеру в Приморье

Момент смертельного ДТП в Приморском крае попал на видео

25 сентября 2024, 02:48
Фото: vostokmedia.com

Страшная авария попала на камеру в Приморье

Сюжет
Пробка
В Приморском крае случилось жуткое столкновение грузовика и легковушки. Кадры смертельного инцидента разлетелись в новых медиа.

В Надеждинском районе произошла чудовищная авария с летальным исходом. В новых медиа появилась запись в камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ДТП.

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На кадрах видно, как от удара «Приус» слетел в канаву, а грузовик перевернуло и откинуло. По сообщениям автомобилистов, в данном районе собралась пробка.

Видео: ussur_mikh_kray.

Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.

«Ну неужели он не видел грузовик? Даже скорость не сбавил»;
«Поэтому лучше дожидаться сигналов светофоров»;
«Как же жаль погибшего и пострадавшего»;
«Часто там езжу, но всегда с осторожностью двигаюсь на таких участках».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину дважды переехали на трассе в Приморском крае.

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