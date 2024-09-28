«Фанта» и «горячий чай» из крана бежали, но не у всех: что с водой во Владивостоке

Жители улицы Прапорщика Комарова во Владивостоке выяснили, что проблема оказалась локальной. Горожане рассказали, что в Единой дежурно-диспетчерской службе им помогли связаться с диспетчером ТСЖ и сообщили, что грязная вода из кранов идет из-за ремонтных работ на сети горячего водоснабжения. Холодная вода уже должна быть чистой, заверили в диспетчерской.