«Фанта» и «горячий чай» из крана бежали, но не у всех: что с водой во Владивостоке

Posted 28 сентября, 04:57
Published 28 сентября, 04:57
Modified 28 сентября, 04:59
Updated 28 сентября, 04:59
Утром в субботу грязная вода напугала некоторых жителей Владивостока. В редакцию прислали фотографии ржавого «чая» и грязной воды, которая бежит из-под кранов.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за уточнением информации в пресс-службу водоканала, однако оперативно получить комментарий не удалось.
Жители улицы Прапорщика Комарова во Владивостоке выяснили, что проблема оказалась локальной. Горожане рассказали, что в Единой дежурно-диспетчерской службе им помогли связаться с диспетчером ТСЖ и сообщили, что грязная вода из кранов идет из-за ремонтных работ на сети горячего водоснабжения. Холодная вода уже должна быть чистой, заверили в диспетчерской.
Слаженная работа сотрудников ЕДДС поразила горожан, с ними работали с пониманием и искренним желанием помочь.
«Хоть что-то порадовало в ситуации с водой», — говорят жильцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители поселков в Приморье остались без воды.
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