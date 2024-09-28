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Posted 28 сентября, 04:57

Published 28 сентября, 04:57

Modified 28 сентября, 04:59

Updated 28 сентября, 04:59

Грязная вода бежала из кранов, к счастью, не у всех жителей Владивостока

«Фанта» и «горячий чай» из крана бежали, но не у всех: что с водой во Владивостоке

28 сентября 2024, 04:57
Фото: vostokmedia.com

Грязная вода бежала из кранов, к счастью, не у всех жителей Владивостока

Сюжет
Вода
Утром в субботу некоторые владивостокцы испугались, что из кранов бежит грязная вода. Выяснилось, что беда не во всем Владивостоке, а только в некоторых домах.

Утром в субботу грязная вода напугала некоторых жителей Владивостока. В редакцию прислали фотографии ржавого «чая» и грязной воды, которая бежит из-под кранов.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за уточнением информации в пресс-службу водоканала, однако оперативно получить комментарий не удалось.

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Жители улицы Прапорщика Комарова во Владивостоке выяснили, что проблема оказалась локальной. Горожане рассказали, что в Единой дежурно-диспетчерской службе им помогли связаться с диспетчером ТСЖ и сообщили, что грязная вода из кранов идет из-за ремонтных работ на сети горячего водоснабжения. Холодная вода уже должна быть чистой, заверили в диспетчерской.

Слаженная работа сотрудников ЕДДС поразила горожан, с ними работали с пониманием и искренним желанием помочь.

«Хоть что-то порадовало в ситуации с водой», — говорят жильцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители поселков в Приморье остались без воды.

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#Новости#Общество#Владивосток#Горячая вода#ТСЖ#Приморский край#Холодная вода#Вода#Авария#Приморье#ЕДДС#Ремонтные работы#Жители Владивостока
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