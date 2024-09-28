Картина дня в Приморье: идеальный туризм, дерзкое ограбление поезда и змеиные клубки

Рассуждать о красоте края можно долго, но лучше узнать из первых уст, почему изучение приморской природы может стать стилем жизни. Об этом нам поведала семья Мынкиных. Супруги познакомились в конце 90-х годов и поняли, что живут и дышат одним и тем же, — туризмом.