Картина дня в Приморье: идеальный туризм, дерзкое ограбление поезда и змеиные клубки

Posted 28 сентября, 08:06
Published 28 сентября, 08:06
Modified 28 сентября, 08:09
Updated 28 сентября, 08:09
Идеальный туризм
Вчера, 27 сентября, приморцы, как и многие жители Земли, отмечали День туризма. Путешествия по дальневосточному региону — это не просто знакомство с новыми городами или территориями. Приморье — это место, которое завораживает своей уникальной природой, особым воздухом и чудесной атмосферой.
Рассуждать о красоте края можно долго, но лучше узнать из первых уст, почему изучение приморской природы может стать стилем жизни. Об этом нам поведала семья Мынкиных. Супруги познакомились в конце 90-х годов и поняли, что живут и дышат одним и тем же, — туризмом.
Дерзкое ограбление
Семеро жителей Приморья провернули преступление в несколько миллионов рублей. Они украли в вагонах грузового поезда не только электронику и детские товары, но и рыбу.
Змеиные клубки
Огромная змея попала на камеру жителя Владивостока. Горожанин поделился снимками гадины, после чего приморцы напомнили землякам, почему не стоит выходить в лес осенью.
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