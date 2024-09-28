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Posted 28 сентября, 08:06

Published 28 сентября, 08:06

Modified 28 сентября, 08:09

Updated 28 сентября, 08:09

Картина дня в Приморье: идеальный туризм, дерзкое ограбление поезда и змеиные клубки

Картина дня в Приморье: идеальный туризм, дерзкое ограбление поезда и змеиные клубки

28 сентября 2024, 08:06
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Идеальный туризм

Вчера, 27 сентября, приморцы, как и многие жители Земли, отмечали День туризма. Путешествия по дальневосточному региону — это не просто знакомство с новыми городами или территориями. Приморье — это место, которое завораживает своей уникальной природой, особым воздухом и чудесной атмосферой.

Рассуждать о красоте края можно долго, но лучше узнать из первых уст, почему изучение приморской природы может стать стилем жизни. Об этом нам поведала семья Мынкиных. Супруги познакомились в конце 90-х годов и поняли, что живут и дышат одним и тем же, — туризмом.

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Дерзкое ограбление

Семеро жителей Приморья провернули преступление в несколько миллионов рублей. Они украли в вагонах грузового поезда не только электронику и детские товары, но и рыбу.

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Змеиные клубки

Огромная змея попала на камеру жителя Владивостока. Горожанин поделился снимками гадины, после чего приморцы напомнили землякам, почему не стоит выходить в лес осенью.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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