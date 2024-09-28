«В лес ни-ни — змеиные клубки»: вылазки на природу стали опасны в Приморье?

Posted 28 сентября, 06:42
Published 28 сентября, 06:42
Modified 28 сентября, 06:44
Updated 28 сентября, 06:44
Змею внушительных размеров заметил житель дальневосточной столицы прямо на оживленной улице. Любопытный очевидец сопроводил рептилию прямо до конца асфальта, где их пути разошлись.
Приморцы, увидев чешуйчатую даму, напомнили о том, что не стоит ходить в лес в ближайшее время.
«Ползают до самых холодов… Пора бы уже и спать лечь»;
«Мне бабушка всегда говорила в лес ни-ни, змеиные клубки»;
«Теплее немного стало, сразу выползли погреться».
«Ранее „Восток-Медиа“ писало о том, что ненастоящий тигриный хищник замечен на улицах дальневосточной столицы.
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