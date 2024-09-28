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Posted 28 сентября, 06:42

Published 28 сентября, 06:42

Modified 28 сентября, 06:44

Updated 28 сентября, 06:44

«В лес ни-ни — змеиные клубки»: вылазки на природу стали опасны в Приморье?

«В лес ни-ни — змеиные клубки»: вылазки на природу стали опасны в Приморье?

28 сентября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Огромная змея попала на камеру жителя Владивостока. Горожанин поделился снимками гадины, после чего приморцы напомнили землякам, почему не стоит выходить в лес осенью.

Змею внушительных размеров заметил житель дальневосточной столицы прямо на оживленной улице. Любопытный очевидец сопроводил рептилию прямо до конца асфальта, где их пути разошлись.

«Вот это размерчик»: огромная змея проползла по улице Владивостока — видео
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Приморцы, увидев чешуйчатую даму, напомнили о том, что не стоит ходить в лес в ближайшее время.

«Ползают до самых холодов… Пора бы уже и спать лечь»;
«Мне бабушка всегда говорила в лес ни-ни, змеиные клубки»;
«Теплее немного стало, сразу выползли погреться».

«Ранее „Восток-Медиа“ писало о том, что ненастоящий тигриный хищник замечен на улицах дальневосточной столицы.

Вот это поворот: необычный тигр замечен в пригороде Владивостока — видео
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