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Posted 28 сентября, 04:02

Published 28 сентября, 04:02

Modified 28 сентября, 07:15

Updated 28 сентября, 07:15

Ни грамма депрессии: жители Приморья ждут наступления осенних холодов

Ни грамма депрессии: жители Приморья ждут наступления осенних холодов

28 сентября 2024, 04:02
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
Пока специалисты готовят население к приходу серьезных похолоданий, некоторые жители Приморского края ждут бодрящей осенней погоды.

В Приморском крае постепенно осваивается осень, которую нередко сопровождает сезонная хандра. Специалисты рассказали, как избежать депрессии с наступлением холодов.

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Однако некоторые приморцы наоборот ждут прихода нового сезона, чтобы насладиться не только природой, которая обретет иные краски, но и особой атмосферой.

«А я наоборот жду холодную осень, вообще нравится межсезонье в регионе. Осенью красиво и свежо. Весной будто новый лист в жизни начинается. На следующей неделе поедем в Спасск-Дальний и обязательно сходим в лес. Осенью там невероятно красиво», — поведала жительница Владивостока.
«Да, осенью прогулки становятся уютнее, что ли. Даже по набережным гуляю с особым вдохновением. Мы собрались в Ботанический сад, там сейчас особая атмосфера», — рассказала девушка из дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье совсем скоро наведается сильное похолодание.

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