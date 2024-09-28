Ни грамма депрессии: жители Приморья ждут наступления осенних холодов

Posted 28 сентября, 04:02
Published 28 сентября, 04:02
Modified 28 сентября, 07:15
Updated 28 сентября, 07:15
В Приморском крае постепенно осваивается осень, которую нередко сопровождает сезонная хандра. Специалисты рассказали, как избежать депрессии с наступлением холодов.
Однако некоторые приморцы наоборот ждут прихода нового сезона, чтобы насладиться не только природой, которая обретет иные краски, но и особой атмосферой.
«А я наоборот жду холодную осень, вообще нравится межсезонье в регионе. Осенью красиво и свежо. Весной будто новый лист в жизни начинается. На следующей неделе поедем в Спасск-Дальний и обязательно сходим в лес. Осенью там невероятно красиво», — поведала жительница Владивостока.
«Да, осенью прогулки становятся уютнее, что ли. Даже по набережным гуляю с особым вдохновением. Мы собрались в Ботанический сад, там сейчас особая атмосфера», — рассказала девушка из дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье совсем скоро наведается сильное похолодание.
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