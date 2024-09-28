Осень в Приморье: как избежать сезонной депрессии с приходом холодов?

Posted 28 сентября, 03:06
Published 28 сентября, 03:06
Modified 28 сентября, 03:08
Updated 28 сентября, 03:08
Совсем скоро холода «поселятся» на территории региона. Наступит время теплых вещей и хмурой погоды. Издание Новые известия рассказало о том, как же справиться с осенней хандрой, которая одолевает многих приморцев с приходом холодов.
Осенняя депрессия — это состояние, которым страдают многие люди, особенно в холодное время года. Однако исследования показывают, что она наблюдается только у 1–3% взрослых, а дети практически не сталкиваются с ней.
Причина осенней депрессии — недостаток солнечного света, который приводит к снижению уровня гормона мелатонина, регулирующего циркадные ритмы. Это вызывает физический и психологический дискомфорт, тревогу, раздражительность и даже мысли о суициде.
Нередко организм пытается справиться с негативными последствиями при помощи повышенного аппетита. Если человеку не удается противостоять росту интереса к сладкому и углеводам, то со временем может появиться другая проблема — увеличение веса.
Для лечения депрессии успешна практикуются светотерапия, психотерапия. Также профильные специалисты могут назначить антидепрессанты и прием витамина D.
Как же избежать ухудшения психоэмоционального состояния в осенний период?
Используйте искусственные источники света при необходимости;
Обратитесь к психотерапевту для изменения отношения к себе и окружающему миру;
Принимайте антидепрессанты, но только по назначению врача;
Поддерживайте уровень витамина D в организме. Более того, сделать анализ крови на витамины тоже будет не лишним.
Также важно самостоятельно бороться с депрессией, ставить перед собой посильные задачи, заниматься физической активностью, правильно питаться и отказаться от алкоголя. Не принимайте судьбоносных решений, касающихся брака, семьи, работы, в депрессивный период.
Важно отметить, эксперты рекомендуют заниматься тем, что заставляет вас чувствовать себя лучше. Ходите в кино, музеи и выставки. Трудитесь в саду, посещайте общественные мероприятия. В общем, делайте то, что желает душа.
К слову, люди с биполярным расстройством более восприимчивы к сезонной хандре.
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