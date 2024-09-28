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Posted 28 сентября, 03:06

Published 28 сентября, 03:06

Modified 28 сентября, 03:08

Updated 28 сентября, 03:08

Осень в Приморье: как избежать сезонной депрессии с приходом холодов?

Осень в Приморье: как избежать сезонной депрессии с приходом холодов?

28 сентября 2024, 03:06
Фото: Изображение Midjourney
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НИ
Некоторые жители Приморского края любят осень за золотую листву, свежесть и особый шарм, который сопровождает чашечку кофе по утрам. Но иногда наступление нового времени года сулит грусть и тоску, как же справиться с таким состоянием? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Совсем скоро холода «поселятся» на территории региона. Наступит время теплых вещей и хмурой погоды. Издание Новые известия рассказало о том, как же справиться с осенней хандрой, которая одолевает многих приморцев с приходом холодов.

Осенняя депрессия — это состояние, которым страдают многие люди, особенно в холодное время года. Однако исследования показывают, что она наблюдается только у 1–3% взрослых, а дети практически не сталкиваются с ней.

Причина осенней депрессии — недостаток солнечного света, который приводит к снижению уровня гормона мелатонина, регулирующего циркадные ритмы. Это вызывает физический и психологический дискомфорт, тревогу, раздражительность и даже мысли о суициде.

Нередко организм пытается справиться с негативными последствиями при помощи повышенного аппетита. Если человеку не удается противостоять росту интереса к сладкому и углеводам, то со временем может появиться другая проблема — увеличение веса.

Для лечения депрессии успешна практикуются светотерапия, психотерапия. Также профильные специалисты могут назначить антидепрессанты и прием витамина D.

Как же избежать ухудшения психоэмоционального состояния в осенний период?

  • Используйте искусственные источники света при необходимости;

  • Обратитесь к психотерапевту для изменения отношения к себе и окружающему миру;

  • Принимайте антидепрессанты, но только по назначению врача;

  • Поддерживайте уровень витамина D в организме. Более того, сделать анализ крови на витамины тоже будет не лишним.

Также важно самостоятельно бороться с депрессией, ставить перед собой посильные задачи, заниматься физической активностью, правильно питаться и отказаться от алкоголя. Не принимайте судьбоносных решений, касающихся брака, семьи, работы, в депрессивный период.

Важно отметить, эксперты рекомендуют заниматься тем, что заставляет вас чувствовать себя лучше. Ходите в кино, музеи и выставки. Трудитесь в саду, посещайте общественные мероприятия. В общем, делайте то, что желает душа.

К слову, люди с биполярным расстройством более восприимчивы к сезонной хандре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грудное вскармливание может помочь мама в борьбе с послеродовой депрессией. Врачи рассказали и о других преимуществах данного процесса.

«Долой послеродовую депрессию»: кормить ли грудью? — ответили эксперты из Приморья
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