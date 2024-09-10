vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 03:42

Published 10 сентября, 03:42

Modified 10 сентября, 03:46

Updated 10 сентября, 03:46

Дожди продолжаются в Спасске-Дальнем Приморского края

Льет с самого утра: непогода продолжает властвовать в Приморье — фото

10 сентября 2024, 03:42
Фото: vostokmedia.com

Дожди продолжаются в Спасске-Дальнем Приморского края

Сюжет
Погода
В Спасске-Дальнем дожди начались ранним утром и продолжаются до сих пор. Интенсивность осадков не сокращается.

В Спасском районе дожди «зарядили» еще утром. Более того, продолжаются они весь день, как и во многих муниципалитетах края. Судя по словам приморцев, обильные осадки не планируют покидать регион в ближайшее время.

Ливень поутих, но дожди продолжаются на северо-западе Приморья — видео
Узнать подробнее

Горожанка поделилась атмосферой в центре Спасска-Дальнего. «Мокрая» обстановка не поменялась с самого утра. Осадки продолжают расстраивать местное население.

Фото: vostokmedia.com

Важно отметить, что многие жители региона ощутят резкое похолодание после того, как край покинут атмосферные фронты. Так что осень вот-вот станет полноправной хозяйкой на территории Приморья.

Будет солнечно, но очень холодно: что ждет Приморье после сильных дождей? — прогноз
Узнать подробнее
Читайте также:
+7°С: осень принесла неожиданно раннее похолодание в ПриморьеОт +7°С до +30°С: осенняя прохлада и летняя жара пришли в ПриморьеИдеальная погода и никого вокруг: пляжный отдых продолжается в Приморье — фото
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Спасск-Дальний#Похолодание#Приморский край#Дожди#Приморье#Муниципалитеты#Осень#Жители
Подпишитесь
Популярное