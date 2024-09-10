Льет с самого утра: непогода продолжает властвовать в Приморье — фото

Posted 10 сентября, 03:42
Published 10 сентября, 03:42
Modified 10 сентября, 03:46
Updated 10 сентября, 03:46
В Спасском районе дожди «зарядили» еще утром. Более того, продолжаются они весь день, как и во многих муниципалитетах края. Судя по словам приморцев, обильные осадки не планируют покидать регион в ближайшее время.
Горожанка поделилась атмосферой в центре Спасска-Дальнего. «Мокрая» обстановка не поменялась с самого утра. Осадки продолжают расстраивать местное население.
Важно отметить, что многие жители региона ощутят резкое похолодание после того, как край покинут атмосферные фронты. Так что осень вот-вот станет полноправной хозяйкой на территории Приморья.