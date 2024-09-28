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Posted 28 сентября, 04:13

Published 28 сентября, 04:13

Modified 28 сентября, 04:16

Updated 28 сентября, 04:16

Мужчине стало плохо во время забега «Мосты Владивостока» — новые медиа

Работает скорая: участник марафона «Мосты Владивостока» потерял сознание? — видео

28 сентября 2024, 04:13
Фото: vostokmedia.com

Мужчине стало плохо во время забега «Мосты Владивостока» — новые медиа

Сюжет
Медицина
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как медики оказывают помощь человеку. Очевидцы пишут, что участник международного мероприятия «Мосты Владивостока» потерял сознание во время забега.

В новых медиа появились кадры, сделанные на остановке Радиоприбор в дальневосточной столице. По данным очевидцев, медики оказывают помощь мужчине, который участвовал в международном марафоне «Мосты Владивостока».

В социальных сетях сообщили о том, что участник мероприятия потерял сознание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за масштабного забега ограничат движение автомобилей в некоторых районах Владивостока.

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