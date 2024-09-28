Работает скорая: участник марафона «Мосты Владивостока» потерял сознание? — видео

Posted 28 сентября, 04:13
Published 28 сентября, 04:13
Modified 28 сентября, 04:16
Updated 28 сентября, 04:16
В новых медиа появились кадры, сделанные на остановке Радиоприбор в дальневосточной столице. По данным очевидцев, медики оказывают помощь мужчине, который участвовал в международном марафоне «Мосты Владивостока».
В социальных сетях сообщили о том, что участник мероприятия потерял сознание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за масштабного забега ограничат движение автомобилей в некоторых районах Владивостока.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))