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Posted 28 сентября, 06:27

Published 28 сентября, 06:27

Modified 28 сентября, 06:29

Updated 28 сентября, 06:29

Большая рептилия замечена на одной из улиц Владивостока Приморского края

«Вот это размерчик»: огромная змея проползла по улице Владивостока — видео

28 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI

Большая рептилия замечена на одной из улиц Владивостока Приморского края

Сюжет
Лес
Некоторые представители живой природы постепенно готовятся к спячке. Однако хладнокровные особы все никак не «улягутся». Одна из рептилий продемонстрировала свои размеры и, неторопясь, проползла по улице Владивостока.

В Приморском крае наступила осень, — пришло время для продолжительного сна у одних из самых жутких обитателей региона. Однако некоторые рептилии продолжают смущать жителей дальневосточной столицы.

Огромная змея попала на камеру горожанина. Хладнокровная особа нетороплива ползла в лесную чащу, вероятно, она все же собирается на «боковую».

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милый тигренок прогулялся по пригороду Владивостока.

Вот это поворот: необычный тигр замечен в пригороде Владивостока — видео
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