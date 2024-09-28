«Вот это размерчик»: огромная змея проползла по улице Владивостока — видео

Posted 28 сентября, 06:27
Published 28 сентября, 06:27
Modified 28 сентября, 06:29
Updated 28 сентября, 06:29
В Приморском крае наступила осень, — пришло время для продолжительного сна у одних из самых жутких обитателей региона. Однако некоторые рептилии продолжают смущать жителей дальневосточной столицы.
Огромная змея попала на камеру горожанина. Хладнокровная особа нетороплива ползла в лесную чащу, вероятно, она все же собирается на «боковую».
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