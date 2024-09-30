Виновником жуткой аварии во Владивостоке заинтересовалась полиция

Posted 30 сентября, 08:57
Published 30 сентября, 08:57
Modified 30 сентября, 09:31
Updated 30 сентября, 09:31
Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП на улице Прапорщика Комарова.
В дежурное отделение отряда Госавтоинспекции Управления МВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что на улице Прапорщика Комарова сбили пешехода.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
Сотрудники полиции выяснили, что 66-летний водитель автомобиля Toyota Vista двигался по улице Прапорщика Комарова. Пересекая улицу Алеутская, он не уступил дорогу автомобилю MAZDA CX-5. От удара Toyota Vista выехала на тротуар прямо на пешехода.
В результате аварии девушка-пешеход получила различные травмы. Её доставили в больницу. Водителю Toyota Vista также потребовалась медицинская помощь.
По факту случившегося начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. За последний год водителя Toyota Vista привлекали к административной ответственности дважды по ПДД РФ.
Проводятся необходимые исследования. По результатам проверок будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством РФ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадала девушка-пешеход.
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