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Posted 30 сентября, 08:57

Published 30 сентября, 08:57

Modified 30 сентября, 09:31

Updated 30 сентября, 09:31

Виновником жуткой аварии во Владивостоке заинтересовалась полиция

Виновником жуткой аварии во Владивостоке заинтересовалась полиция

30 сентября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ПДД
Госавтоинспекция Владивостока расследует ДТП на улице Прапорщика Комарова, в котором пострадала 29-летняя девушка. Авария случилась днем на перекрестке.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП на улице Прапорщика Комарова.

В дежурное отделение отряда Госавтоинспекции Управления МВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что на улице Прапорщика Комарова сбили пешехода.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что 66-летний водитель автомобиля Toyota Vista двигался по улице Прапорщика Комарова. Пересекая улицу Алеутская, он не уступил дорогу автомобилю MAZDA CX-5. От удара Toyota Vista выехала на тротуар прямо на пешехода.

В результате аварии девушка-пешеход получила различные травмы. Её доставили в больницу. Водителю Toyota Vista также потребовалась медицинская помощь.

По факту случившегося начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. За последний год водителя Toyota Vista привлекали к административной ответственности дважды по ПДД РФ.

Проводятся необходимые исследования. По результатам проверок будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадала девушка-пешеход.

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