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Posted 30 сентября, 07:38

Published 30 сентября, 07:38

Modified 30 сентября, 07:57

Updated 30 сентября, 07:57

Грузовик вылетел на встречку на федеральной трассе в Приморье — видео

Грузовик вылетел на встречку на федеральной трассе в Приморье — видео

30 сентября 2024, 07:38
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
На федеральной трассе в Приморье произошло ДТП на подъезде к Кипарисово. На видео попал момент, когда грузовик столкнулся с бетонным блоком и вылетел на встречную полосу.

Авария случилась на федеральной трассе в Приморье в районе Кипарисово-2. Случившееся попало на видео.

Видео: dps_vl.

На записи показано, как автомобиль долгое время ехал очень близко к бетонным ограждениям и в конечном итоге врезался в одно из них. После этого машина развернулась и вылетела на встречную полосу. К счастью, водитель малолитражки успел среагировать, и удалось избежать лобового столкновения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в центре Владивостока. Очевидцы сообщают, что пострадавшую увезла скорая.

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