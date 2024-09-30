Грузовик вылетел на встречку на федеральной трассе в Приморье — видео

На записи показано, как автомобиль долгое время ехал очень близко к бетонным ограждениям и в конечном итоге врезался в одно из них. После этого машина развернулась и вылетела на встречную полосу. К счастью, водитель малолитражки успел среагировать, и удалось избежать лобового столкновения.