Грузовик вылетел на встречку на федеральной трассе в Приморье — видео

Posted 30 сентября, 07:38
Published 30 сентября, 07:38
Modified 30 сентября, 07:57
Updated 30 сентября, 07:57
Авария случилась на федеральной трассе в Приморье в районе Кипарисово-2. Случившееся попало на видео.
На записи показано, как автомобиль долгое время ехал очень близко к бетонным ограждениям и в конечном итоге врезался в одно из них. После этого машина развернулась и вылетела на встречную полосу. К счастью, водитель малолитражки успел среагировать, и удалось избежать лобового столкновения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в центре Владивостока. Очевидцы сообщают, что пострадавшую увезла скорая.
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