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Posted 30 сентября, 08:43

Published 30 сентября, 08:43

Modified 30 сентября, 08:45

Updated 30 сентября, 08:45

Огромный кран рухнул на стройке в центре Владивостока — фото, видео

Огромный кран рухнул на стройке в центре Владивостока — фото, видео

30 сентября 2024, 08:43
Фото: dpscontrol_125rus
Сюжет
Безопасность
На стройке в районе Фуникулёра во Владивостоке рухнул кран. Случилось это во время демонтажа, на стреле находились люди.

На стройке в районе Фуникулера во Владивостоке рухнул кран. Стрела упала на одну из стен строения. Фото и видео с места происшествия появились в сети. На кадрах видно, что фрагмент стрелы разрушился.

Фото: dpscontrol_125rus

По словам очевидцев, это случилось при демонтаже, во время обрушения на стреле находились два человека. К счастью, они живы. О том, пострадали ли рабочие, не сообщали.

Видео: dpscontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в центре Владивостока минувшей ночью.

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