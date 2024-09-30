Огромный кран рухнул на стройке в центре Владивостока — фото, видео

Posted 30 сентября, 08:43
Published 30 сентября, 08:43
Modified 30 сентября, 08:45
Updated 30 сентября, 08:45
На стройке в районе Фуникулера во Владивостоке рухнул кран. Стрела упала на одну из стен строения. Фото и видео с места происшествия появились в сети. На кадрах видно, что фрагмент стрелы разрушился.
По словам очевидцев, это случилось при демонтаже, во время обрушения на стреле находились два человека. К счастью, они живы. О том, пострадали ли рабочие, не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в центре Владивостока минувшей ночью.
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