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Posted 29 сентября, 23:22

Published 29 сентября, 23:22

Modified 29 сентября, 23:29

Updated 29 сентября, 23:29

Мужчина планировал сбыт большой партией растительного наркотика в Приморье

Планировал незаконный сбыт: в одном из домов Владивостока нашли крупную наркотиков

29 сентября 2024, 23:22
Фото: 1MI

Мужчина планировал сбыт большой партией растительного наркотика в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке пресекли распространение запрещенного вещества. Силовики обнаружили на территории дома задержанного 700 грамм растительного наркотика.

Ранее судимый житель дальневосточной столицы хотел распространить крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики определили местонахождение подозреваемого. Горожанина задержали в одном из домов на Сельской, где опергруппа также нашла запрещенные вещества, — растительный наркотик весом около 700 грамм.

На приморца возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в telegram-канале полиции.

Фигурант может лишиться свободы на срок до двадцати лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители уничтожили целое поле конопли в Раковке Приморского края.

Бескрайнее поле конопли уничтожили полицейские в Уссурийске
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