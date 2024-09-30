Планировал незаконный сбыт: в одном из домов Владивостока нашли крупную наркотиков

Posted 29 сентября, 23:22
Published 29 сентября, 23:22
Modified 29 сентября, 23:29
Updated 29 сентября, 23:29
Ранее судимый житель дальневосточной столицы хотел распространить крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики определили местонахождение подозреваемого. Горожанина задержали в одном из домов на Сельской, где опергруппа также нашла запрещенные вещества, — растительный наркотик весом около 700 грамм.
На приморца возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в telegram-канале полиции.
Фигурант может лишиться свободы на срок до двадцати лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители уничтожили целое поле конопли в Раковке Приморского края.
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