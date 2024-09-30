Планировал незаконный сбыт: в одном из домов Владивостока нашли крупную наркотиков

На приморца возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.