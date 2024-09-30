Повредили светофор и не только? — возмутительное ДТП случилось во Владивостоке — фото

Posted 30 сентября, 00:02
Published 30 сентября, 00:02
Modified 30 сентября, 00:04
Updated 30 сентября, 00:04
В дальневосточной столице на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская произошло дорожное происшествие. По данным очевидцев, в результате аварии пострадали не только машины, но и городское имущество. Участники ДТП врезались в светофор и взяли «на таран» дорожный знак, сообщили в новых медиа.
Также свидетели инцидента подчеркнули, что, несмотря на масштаб столкновения, скорой помощи не наблюдается. Остается надеяться, что пострадавших среди горожан не оказалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной пробке в пригороде Владивостока. Затор стал еще больше из-за аварии, которая заняла две полосы около поворота на низководный мост.
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