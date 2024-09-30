Повредили светофор и не только? — возмутительное ДТП случилось во Владивостоке — фото

В дальневосточной столице на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская произошло дорожное происшествие. По данным очевидцев, в результате аварии пострадали не только машины, но и городское имущество. Участники ДТП врезались в светофор и взяли «на таран» дорожный знак, сообщили в новых медиа.