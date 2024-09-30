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Posted 30 сентября, 00:02

Published 30 сентября, 00:02

Modified 30 сентября, 00:04

Updated 30 сентября, 00:04

В автоаварии пострадали светофор и дорожный знак в центре Владивостока

Повредили светофор и не только? — возмутительное ДТП случилось во Владивостоке — фото

30 сентября 2024, 00:02
Фото: vostokmedia.com

В автоаварии пострадали светофор и дорожный знак в центре Владивостока

Сюжет
Происшествие
Ночное ДТП произошло во Владивостоке. Судя по информации в соцсетях, участники аварии натворили немало бед в ходе столкновения.

В дальневосточной столице на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская произошло дорожное происшествие. По данным очевидцев, в результате аварии пострадали не только машины, но и городское имущество. Участники ДТП врезались в светофор и взяли «на таран» дорожный знак, сообщили в новых медиа.

Также свидетели инцидента подчеркнули, что, несмотря на масштаб столкновения, скорой помощи не наблюдается. Остается надеяться, что пострадавших среди горожан не оказалось.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной пробке в пригороде Владивостока. Затор стал еще больше из-за аварии, которая заняла две полосы около поворота на низководный мост.

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