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Posted 30 сентября, 06:37

Published 30 сентября, 06:37

Modified 30 сентября, 06:39

Updated 30 сентября, 06:39

Женщина выжила после падения с пятого этажа в Приморском крае

Три недели в реанимации: женщина выпала из окна пятого этажа в Приморье

30 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI

Женщина выжила после падения с пятого этажа в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Жительница Спасска-Дальнего сорвалась вниз из окна пятого этажа. Медики боролись за жизнь пострадавшей 20 дней и не зря. Совсем скоро она сможет вернуться к полноценной жизни.

В Спасске-Дальнем врачи спасли женщину, которая получила многочисленные травмы, выпав из окна пятого этажа, сообщает официальный telegram-канал регионального Минздрава.

Фельдшеры, прибыв на место инцидента, оперативно обезболили пострадавшую, после чего обработали раны и наложили повязки. Затем пациентку госпитализировали.

Горожанку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, — ей диагностировали переломы ребер, перелом обеих ключиц и таза, тяжелую травму грудной клетки, разрыв и повреждение легких, травматический шок.

В больнице ее уже ждала бригада врачей. 20 дней реаниматологи боролись за жизнь спассчанки.

«Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности наших врачей и фельдшеров, женщину удалось спасти», — отметили в пресс-службе ведомства.

Когда состояние пациентки нормализовалось, ее перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения. После выписки она вернутся к полноценной жизни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трагичный случай произошел на марафоне «Мосты Владивостока». Мужчина погиб, когда преодолевал дистанцию международного забега.

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