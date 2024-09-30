Три недели в реанимации: женщина выпала из окна пятого этажа в Приморье

Posted 30 сентября, 06:37
Published 30 сентября, 06:37
Modified 30 сентября, 06:39
Updated 30 сентября, 06:39
В Спасске-Дальнем врачи спасли женщину, которая получила многочисленные травмы, выпав из окна пятого этажа, сообщает официальный telegram-канал регионального Минздрава.
Фельдшеры, прибыв на место инцидента, оперативно обезболили пострадавшую, после чего обработали раны и наложили повязки. Затем пациентку госпитализировали.
Горожанку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, — ей диагностировали переломы ребер, перелом обеих ключиц и таза, тяжелую травму грудной клетки, разрыв и повреждение легких, травматический шок.
В больнице ее уже ждала бригада врачей. 20 дней реаниматологи боролись за жизнь спассчанки.
«Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности наших врачей и фельдшеров, женщину удалось спасти», — отметили в пресс-службе ведомства.
Когда состояние пациентки нормализовалось, ее перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения. После выписки она вернутся к полноценной жизни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трагичный случай произошел на марафоне «Мосты Владивостока». Мужчина погиб, когда преодолевал дистанцию международного забега.
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