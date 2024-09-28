Спасти не удалось: врачи назвали причину смерти участника забега «Мосты Владивостока»

Posted 28 сентября, 05:23
Published 28 сентября, 05:23
Modified 28 сентября, 05:25
Updated 28 сентября, 05:25
Для одного мужчины участие в международном мероприятии обернулось жутким событием, — он потерял сознание прямо во время забега.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в региональный Минздрав, где поделились подробностями происшествия.
По данным ведомства, человеку внезапно стало плохо. Специалисты начали оказывать ему помощь, затем к процессу подключилась «ремка». Силовики даже привезли медиков с другого конца моста. Однако, несмотря на усилия медработников, спасти мужчину не удалось.
«Ему был 41 год. Сердце», — добавили в Минздраве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком вызове скорой помощи в Приморском крае.
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