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Posted 28 сентября, 05:23

Published 28 сентября, 05:23

Modified 28 сентября, 05:25

Updated 28 сентября, 05:25

Мужчина, участвовавший в забеге «Мосты Владивостока», умер в Приморье

Спасти не удалось: врачи назвали причину смерти участника забега «Мосты Владивостока»

28 сентября 2024, 05:23
Фото: 1MI

Мужчина, участвовавший в забеге «Мосты Владивостока», умер в Приморье

Сюжет
Медицина
Во время масштабного марафона «Мосты Владивостока» одному из бегунов потребовалась помощь медиков. К сожалению, спасти мужчину не удалось. В Минздраве прокомментировали произошедшее.

Для одного мужчины участие в международном мероприятии обернулось жутким событием, — он потерял сознание прямо во время забега.

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Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в региональный Минздрав, где поделились подробностями происшествия.

По данным ведомства, человеку внезапно стало плохо. Специалисты начали оказывать ему помощь, затем к процессу подключилась «ремка». Силовики даже привезли медиков с другого конца моста. Однако, несмотря на усилия медработников, спасти мужчину не удалось.

«Ему был 41 год. Сердце», — добавили в Минздраве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком вызове скорой помощи в Приморском крае.

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