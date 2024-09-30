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Posted 30 сентября, 10:52

Published 30 сентября, 10:52

Modified 30 сентября, 10:54

Updated 30 сентября, 10:54

Устроил прогулку с ружьем? Мужчину с подозрительным предметом заметили в Приморье

Устроил прогулку с ружьем? Мужчину с подозрительным предметом заметили в Приморье

30 сентября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Полиция
Очевидцы рассказали о том, что видели мужчину с предметом, похожим на ружье, в Надеждинском районе Приморья. В сети также появилось видео пугающей прогулки.

Жители Надеждинского района Приморья сообщают, что по поселку Новый бродил мужчина с предметом, похожим на оружие. Очевидцы предполагают, что он был пьян. В одном из дворов поселка местные жители сняли его прогулку на видео.

Видео: nadeganews.

Позже в новых медиа сообщили, что «охотника» уже задержали представители правоохранительных органов. Подробности случившегося уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье мужчина открыл пальбу прямо из окна своей квартиры в многоэтажке.

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