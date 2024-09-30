Устроил прогулку с ружьем? Мужчину с подозрительным предметом заметили в Приморье

Posted 30 сентября, 10:52
Published 30 сентября, 10:52
Modified 30 сентября, 10:54
Updated 30 сентября, 10:54
Жители Надеждинского района Приморья сообщают, что по поселку Новый бродил мужчина с предметом, похожим на оружие. Очевидцы предполагают, что он был пьян. В одном из дворов поселка местные жители сняли его прогулку на видео.
Позже в новых медиа сообщили, что «охотника» уже задержали представители правоохранительных органов. Подробности случившегося уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье мужчина открыл пальбу прямо из окна своей квартиры в многоэтажке.
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