Картина дня в Приморье: освящение собора, День тигра и ЧП с подростком

Posted 29 сентября, 08:01
Published 29 сентября, 08:01
Modified 29 сентября, 08:01
Updated 29 сентября, 08:01
Сегодня, 29 сентября 2024 года, во Владивостоке состоялось долгожданное Великое освящение Спасо-Преображенского собора. Торжественная служба и концерт классической музыки собрали тысячи верующих со всего края и из-за рубежа, став ярким событием в духовной жизни региона.
Также сегодня Владивосток празднует 25-й ежегодный День тигра. Сотни горожан в костюмах полосатых хищников прошли колоннами по Набережной Цесаревича, устроили массовый «тигриный рык» и конкурс на лучший наряд, привлекая внимание к проблеме сокращения популяции этих редких животных.
В Находке, 13-летний школьник провалился в вентиляционную шахту, играя с друзьями на крыше многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован с серьезными травмами, прокуратура начала проверку инцидента.
Кроме того, полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет, обнаруженное в соцсетях.
А в центре города неизвестный автомобилист снес шлагбаум и скрылся, бросив разбитую машину.
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