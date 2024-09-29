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Posted 29 сентября, 08:01

Published 29 сентября, 08:01

Modified 29 сентября, 08:01

Updated 29 сентября, 08:01

Картина дня в Приморье: освящение собора, День тигра и ЧП с подростком

Картина дня в Приморье: освящение собора, День тигра и ЧП с подростком

29 сентября 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Великое освящение Спасо-Преображенского собора

Сегодня, 29 сентября 2024 года, во Владивостоке состоялось долгожданное Великое освящение Спасо-Преображенского собора. Торжественная служба и концерт классической музыки собрали тысячи верующих со всего края и из-за рубежа, став ярким событием в духовной жизни региона.

Великое освящение Спасо-Преображенского собора собрало уйму верующих во Владивостоке
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Владивосток отмечает День тигра

Также сегодня Владивосток празднует 25-й ежегодный День тигра. Сотни горожан в костюмах полосатых хищников прошли колоннами по Набережной Цесаревича, устроили массовый «тигриный рык» и конкурс на лучший наряд, привлекая внимание к проблеме сокращения популяции этих редких животных.

Квадроберы захватили набережную во Владивостоке — видео
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ЧП с подростком в Находке

В Находке, 13-летний школьник провалился в вентиляционную шахту, играя с друзьями на крыше многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован с серьезными травмами, прокуратура начала проверку инцидента.

В Приморье школьник провалился в вентиляционную шахту, играя на крыше дома
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Стрельба и гонки

Кроме того, полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет, обнаруженное в соцсетях.

Полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет
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А в центре города неизвестный автомобилист снес шлагбаум и скрылся, бросив разбитую машину.

Во Владивостоке лихач снес шлагбаум и бросил разбитую машину у ДВГТУ
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