Выяснились обстоятельства жуткого ДТП с пострадавшими в центре Владивостока — видео

Свидетели пугающего ДТП в центре Владивостока рассказали о том, что произошло на перекрестке. По словам очевидцев, «Мазда» двигалась сверху по улице Комарова в направлении Алеутской, «Тойота» ехала прямо по Алеутской. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара «Мазду» отбросило в стену банка. После этого машина продолжила движение и сбила девушку-пешехода. Очевидцы сообщили, что ее увез реанимобиль.