vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 06:03

Published 30 сентября, 06:03

Modified 30 сентября, 06:17

Updated 30 сентября, 06:17

Выяснились обстоятельства жуткого ДТП с пострадавшими в центре Владивостока — видео

Выяснились обстоятельства жуткого ДТП с пострадавшими в центре Владивостока — видео

30 сентября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ДТП
На перекрестке Комарова и Алеутской во Владивостоке столкнулись Mazda и Toyota Vista, один из автомобилей отлетел в стену здания и затем сбил пешехода на дороге.

Свидетели пугающего ДТП в центре Владивостока рассказали о том, что произошло на перекрестке. По словам очевидцев, «Мазда» двигалась сверху по улице Комарова в направлении Алеутской, «Тойота» ехала прямо по Алеутской. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара «Мазду» отбросило в стену банка. После этого машина продолжила движение и сбила девушку-пешехода. Очевидцы сообщили, что ее увез реанимобиль.

Также появилось видео с места ДТП.

Видео: dps.control.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в центре Владивостока днем в понедельник.

Машина влетела в здание и сбила пешеходов в Приморье: пострадавшая в реанимации
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель застрял в машине, доставали спасатели: кадры жесткого ДТП в Приморье — видеоДевушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)Авто развернуло от удара: серьезное ДТП заблокировало путь в центр Владивостока —фото
#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария#Очевидцы#Пострадавшие#Происшествия#Столкновение#Перекресток#Пешеход#Свидетели
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика