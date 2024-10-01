Автомобиль слетел с дороги и вспыхнул в Приморье — видео

Posted 1 октября, 03:31
Published 1 октября, 03:31
Modified 1 октября, 03:38
Updated 1 октября, 03:38
Жуткое дорожное происшествие случилось около села Сержантово в Дальнегорском округе. На 380 километре трассы Осиновка — Рудная Пристань автомобиль слетел с дороги и загорелся, сообщают очевидцы.
На кадрах замечены сотрудники полиции и спасатели, которые, видимо, уже завершают тушение машины. На видео замечен пожарный рукав, протянутый к поврежденному транспорту.
О пострадавших в аварии не сообщается. Обстоятельства происшествия пока тоже неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовое ДТП произошло во Владивостоке. Четыре машины столкнулись на трафиковой дороге. В аварии пострадали виновник инцидента и его несовершеннолетняя пассажирка.
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