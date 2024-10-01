«Машина в мясо»: парень без прав спровоцировал жуткое массовое ДТП в Приморье — фото

Виновником массовой аварии стал водитель без автоправ во Владивостоке

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Молодой человек учудил серьезное столкновение на трафиковой дороге во Владивостоке. Оказалось, он не только попадался на нарушениях ПДД семь раз в текущем году, но и сел за руль без водительского удостоверения.