«Машина в мясо»: парень без прав спровоцировал жуткое массовое ДТП в Приморье — фото

Posted 1 октября, 00:41
Published 1 октября, 00:41
Modified 1 октября, 00:43
Updated 1 октября, 00:43
Массовое дорожное происшествие случилось на проспекте 100-летия Владивостока в краевой столице, сообщает пресс-служба МВД. Полицейские установили, что рулевой Mitsubishi Galant двигался с Фирсова в сторону Некрасовской и выехал на противоположную полосу, в результате чего столкнулся с Toyota Camry, Subaru Forester и Toyota Prius.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и реанимационный автомобиль скорой помощи. В ДТП пострадали 19-летний водитель «Галанта» инцидента и его 15-летняя пассажирка.
Важно отметить, что молодой человек, управляющий Mitsubishi Galant сел за руль без автоправ. В 2024 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД семь раз.
«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока при столкновении машин чуть не пострадал пешеход.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))