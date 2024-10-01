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Posted 1 октября, 00:41

Published 1 октября, 00:41

Modified 1 октября, 00:43

Updated 1 октября, 00:43

Виновником массовой аварии стал водитель без автоправ во Владивостоке

«Машина в мясо»: парень без прав спровоцировал жуткое массовое ДТП в Приморье — фото

1 октября 2024, 00:41
Фото: prim_police

Виновником массовой аварии стал водитель без автоправ во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Молодой человек учудил серьезное столкновение на трафиковой дороге во Владивостоке. Оказалось, он не только попадался на нарушениях ПДД семь раз в текущем году, но и сел за руль без водительского удостоверения.

Массовое дорожное происшествие случилось на проспекте 100-летия Владивостока в краевой столице, сообщает пресс-служба МВД. Полицейские установили, что рулевой Mitsubishi Galant двигался с Фирсова в сторону Некрасовской и выехал на противоположную полосу, в результате чего столкнулся с Toyota Camry, Subaru Forester и Toyota Prius.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и реанимационный автомобиль скорой помощи. В ДТП пострадали 19-летний водитель «Галанта» инцидента и его 15-летняя пассажирка.

Важно отметить, что молодой человек, управляющий Mitsubishi Galant сел за руль без автоправ. В 2024 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД семь раз.

«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в telegram-канале полиции.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока при столкновении машин чуть не пострадал пешеход.

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