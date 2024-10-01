«Что за жесть?»: фура уничтожила микроавтобус в ДТП во Владивостоке — фото

Posted 1 октября, 03:57
Published 1 октября, 03:57
Modified 1 октября, 03:59
Updated 1 октября, 03:59
Чудовищное дорожное происшествие случилось в пригороде дальневосточной столицы. В новых медиа сообщили, что крупногабаритный транспорт изувечил микроавтобус. Последствия аварии отразились на внешнем виде пассажирского авто. К слову, второй участник столкновения не попал в камеру очевидцев.
О пострадавших не сообщается. Также неизвестны обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовое ДТП спровоцировал парень без водительского удостоверения во Владивостоке. В столкновении пострадал 15-летняя пассажирка виновника происшествия.
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