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Posted 1 октября, 03:57

Published 1 октября, 03:57

Modified 1 октября, 03:59

Updated 1 октября, 03:59

В аварии с большегрузом серьезно пострадал микроавтобус в Приморье

«Что за жесть?»: фура уничтожила микроавтобус в ДТП во Владивостоке — фото

1 октября 2024, 03:57
Фото: 1MI

В аварии с большегрузом серьезно пострадал микроавтобус в Приморье

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке приключилось серьезное ДТП, — «фуровод» размотал машину в районе Седанки.

Чудовищное дорожное происшествие случилось в пригороде дальневосточной столицы. В новых медиа сообщили, что крупногабаритный транспорт изувечил микроавтобус. Последствия аварии отразились на внешнем виде пассажирского авто. К слову, второй участник столкновения не попал в камеру очевидцев.

О пострадавших не сообщается. Также неизвестны обстоятельства произошедшего инцидента.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовое ДТП спровоцировал парень без водительского удостоверения во Владивостоке. В столкновении пострадал 15-летняя пассажирка виновника происшествия.

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