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Posted 1 октября, 01:17

Published 1 октября, 01:17

Modified 1 октября, 01:19

Updated 1 октября, 01:19

Чудеса погоды: осень наступила за одну ночь во Владивостоке — видео

Чудеса погоды: осень наступила за одну ночь во Владивостоке — видео

1 октября 2024, 01:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Погодная обстановка поменялась во Владивостоке буквально за одну ночь, — теплый солнечный сентябрь заменили желтые деревья и пасмурное небо.

Минувшая ночь оказалась не только дождливой, но и весьма холодной. Вероятно, растительность краевой столицы не была готова к таким перепадам температуры. На утро деревья стали желтыми, а землю засыпало листьями.

«Выезжая из дома обратила внимание на то, что дорога буквально покрыта листвой. Даже колеса ощутили перепад температуры, — датчики показали, что пора проверить давление в шинах», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Судя по всему, октябрь решил сразу напомнить о том, что зима не за горами. Более того, совсем скоро в Приморский край нагрянут минусовые температуры. Однако второй осенний месяц не отличится удивительными аномалиями.

Погодные аномалии октября: чем удивит второй осенний месяц в Приморье?
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