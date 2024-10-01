Чудеса погоды: осень наступила за одну ночь во Владивостоке — видео

Posted 1 октября, 01:17
Published 1 октября, 01:17
Modified 1 октября, 01:19
Updated 1 октября, 01:19
Минувшая ночь оказалась не только дождливой, но и весьма холодной. Вероятно, растительность краевой столицы не была готова к таким перепадам температуры. На утро деревья стали желтыми, а землю засыпало листьями.
«Выезжая из дома обратила внимание на то, что дорога буквально покрыта листвой. Даже колеса ощутили перепад температуры, — датчики показали, что пора проверить давление в шинах», — отметила горожанка.
Судя по всему, октябрь решил сразу напомнить о том, что зима не за горами. Более того, совсем скоро в Приморский край нагрянут минусовые температуры. Однако второй осенний месяц не отличится удивительными аномалиями.
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