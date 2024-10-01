И такому «научили»: теперь камеры распознают еще одно нарушение ПДД в Приморье — фото

Posted 1 октября, 02:46
Published 1 октября, 02:46
Modified 1 октября, 02:48
Updated 1 октября, 02:48
Именитая камера в Надеждинском районе штрафует непристегнутых водителей, а также за невключенные ходовые огни. Теперь она «научилась» наказывать приморцев за использование телефона за рулем. Недавно автомобилист получил заветное «письмо» за опасную езду.
В уведомлении «красовался» видеофрагмент с нарушением и сумма штрафа, — 1 500 рублей. Но у водителя традиционно есть три недели, чтобы оплатить его со скидкой 50%.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока автоавария едва не покалечила пешехода. Невнимательность водителей обесточила светофоры на важном перекрестке города.
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