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Posted 1 октября, 02:46

Published 1 октября, 02:46

Modified 1 октября, 02:48

Updated 1 октября, 02:48

Камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД в Приморском крае

И такому «научили»: теперь камеры распознают еще одно нарушение ПДД в Приморье — фото

1 октября 2024, 02:46
Фото: 1MI

Камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
В Надеждинском районе, вероятно, обновили список «умений» камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Именитая камера в Надеждинском районе штрафует непристегнутых водителей, а также за невключенные ходовые огни. Теперь она «научилась» наказывать приморцев за использование телефона за рулем. Недавно автомобилист получил заветное «письмо» за опасную езду.

В уведомлении «красовался» видеофрагмент с нарушением и сумма штрафа, — 1 500 рублей. Но у водителя традиционно есть три недели, чтобы оплатить его со скидкой 50%.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока автоавария едва не покалечила пешехода. Невнимательность водителей обесточила светофоры на важном перекрестке города.

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#Новости#Общество#Владивосток#Штрафы#Автомобилисты#Надеждинский район#ПДД#Приморский край#Приморье#Пешеход#Нарушения ПДД#Опасная езда
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