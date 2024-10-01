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Posted 1 октября, 00:09

Published 1 октября, 00:09

Modified 1 октября, 00:11

Updated 1 октября, 00:11

Рабочий погиб на заводе в Приморском крае

Мужчина умер на рабочем месте в Приморье — официальные подробности

1 октября 2024, 00:09
Фото: prosecutor_pk

Рабочий погиб на заводе в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Большом Камне произошел трагичный случай, — приморец получил травмы несовместимые с жизнью прямо на рабочем месте.

На заводе в Большом Камне погиб рабочий, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. Мужчина наносил гидроизоляцию на бетонные лотки. Во время рабочего процесса одна из строительных конструкций упала на приморца, в результате чего тот погиб.

«На место происшествия выехал Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три человека умерли на рабочем месте в Приморском крае. Двое мужчин погибли в дальневосточной столице, еще один получил смертельные травмы в Большом Камне.

Прямо на рабочем месте умерли три жителя Приморья
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#Новости#Владивосток#Прокуратура#Большой Камень#Охрана труда#Приморский край#Происшествия
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