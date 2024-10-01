Мужчина умер на рабочем месте в Приморье — официальные подробности

Posted 1 октября, 00:09
Published 1 октября, 00:09
Modified 1 октября, 00:11
Updated 1 октября, 00:11
На заводе в Большом Камне погиб рабочий, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры. Мужчина наносил гидроизоляцию на бетонные лотки. Во время рабочего процесса одна из строительных конструкций упала на приморца, в результате чего тот погиб.
«На место происшествия выехал Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три человека умерли на рабочем месте в Приморском крае. Двое мужчин погибли в дальневосточной столице, еще один получил смертельные травмы в Большом Камне.
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