Недвижимость поехала: грузовик перевез на себе целый дом во Владивостоке — видео

Posted 1 октября, 04:41
Published 1 октября, 04:41
Modified 1 октября, 04:43
Updated 1 октября, 04:43
В краевой столице на проспекте 100-летия Владивостока в объектив автомобилиста попал грузовик, перевозивший на себе целый дом. Выглядит данная транспортировка весь необычно.
Более того, автор видео, как и многие комментаторы в соцсетях, возмущен безответственностью водителя грузового транспорта. Не секрет, что крупногабаритный груз нельзя перевозить без опознавательных знаков. Иногда даже не обходится без спецсопровождения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе камера фиксирует использование телефона за рулем.
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