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Posted 1 октября, 04:41

Published 1 октября, 04:41

Modified 1 октября, 04:43

Updated 1 октября, 04:43

Грузовик транспортировал дом в Приморском крае

Недвижимость поехала: грузовик перевез на себе целый дом во Владивостоке — видео

1 октября 2024, 04:41
Фото: vostokmedia.com

Грузовик транспортировал дом в Приморском крае

Сюжет
Соцсети
«Крыша поехала», — фраза, которая точно охарактеризует видео. Ведь солидный домик действительно проехался по Владивостоку, что возмутило некоторых горожан.

В краевой столице на проспекте 100-летия Владивостока в объектив автомобилиста попал грузовик, перевозивший на себе целый дом. Выглядит данная транспортировка весь необычно.

Более того, автор видео, как и многие комментаторы в соцсетях, возмущен безответственностью водителя грузового транспорта. Не секрет, что крупногабаритный груз нельзя перевозить без опознавательных знаков. Иногда даже не обходится без спецсопровождения.

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе камера фиксирует использование телефона за рулем.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Соцсети#Надеждинский район#Приморский край#Авария#Грузовик#Нарушение правил
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