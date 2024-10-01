Новая детская «зараза»: психиатр рассказала, чем грозит квардробинг детям Приморья

Posted 1 октября, 01:46
Published 1 октября, 01:46
Modified 1 октября, 01:50
Updated 1 октября, 01:50
Два необычных увлечения детей — хоббихорсинг и квадробинг — вызывают интерес и непонимание в обществе. Оба нестандартных хобби включают инвентарь или костюм, который ассоциируется с животным.
Справка:
Квадроберы — люди, которые подражают животным в поведении. Они носят маски и обычную одежду, ходят на четвереньках, бегают и прыгают, копируя звериные движения. Популярно движение в основном среди подростков, появилось в России не так давно. По словам самих квадроберов, их деятельность ближе к паркуру.
Хобби-хорсеры — любители конного спорта, которые не хотят истязать лошадок, а преодолевают барьеры сами — с игрушечной лошадью с головой на палке. Считается признанным видом спорта, в России есть даже федерация хобби-хорсинга.
Многие россияне переживают, что подобные увлечения вредят психике детей и даже ведут к деградации. Так ли это на самом деле, и почему старшее поколение не считает квадробинг чем-то выходящим из ряда вон? Своим мнением поделились молодые и опытные мамы, а также профессионалы.
Анастасия из Артема рассказала о том, как относится как такому явлению.
«Многие дети играют в животных, порой даже бегают на четвереньках. Родители до сих пор вспоминают, как я в детстве притворялась собакой, даже могла ногу на дерево задрать. Потом такие игры забылись, но ровно до тех пор, пока не подрос ребенок. С четырех лет играл в котика или обезьяну, но по улице на четвереньках не ходил, маску купить не просил. Мяукает, ластится, милота. В школу пошел — перестал так делать. Квадроберы просто пошли чуть дальше, и стали свое хобби развивать. Вряд ли это что-то плохое», — считает девушка.
Жительница Владивостока Светлана вспоминает об играх своего уже взрослого сына:
«У меня сын сейчас говорит: „Я в детстве был квадробером — человеком-пауком. Переодевался в костюм, и так на улице гулял, копировал жесты, прыжки героя“. Да, кто из нас не был квадробером в детстве — новогодние утренники в школах и детских садах только чего стоят. Не понимаю, чего такую истерику развели из простой детской игры».
Некоторые жители края видят в квадробинге угрозу. Жительница Приморья Екатерина на несколько месяцев уезжала из родного Владивостока в Санкт-Петербург и увидела, как могут вести себя взрослые квадроберы. Спойлер: девушке не понравилось. Насчет хоббихорсеров при этом она ничего плохого сказать не может.
«Дети-то ладно, но когда взрослые бегают на четвереньках, а потом, извините, нюхают тебе зад в парке, прямо как собаки, уже появляется много вопросов. Между собой играйте, пожалуйста, но когда человек „в образе“ подходит к тебе на улице, становится мягко говоря не по себе, сразу чувствуешь какую-то угрозу. К хоббихорсерам вопросов нет, читала, что они прыгают на игрушечных лошадях, чтобы не эксплуатировать настоящих животных, уважаю такой подход. Хотя выглядеть это тоже может странно».
Врач-диагностик Дарья рассказала, почему не считает квадробинг опасным для детей:
«Могу сказать однозначно, что это явление неплохое. У меня нет никаких ни положительных, ни отрицательных эмоций. И, собственно говоря, не вижу ничего плохого в том, что дети надевают маски и притворяются животными. Я не раз ознакомлялась с информацией психотерапевтов, психиатров, психологов, которые анализируют именно эту ситуацию, и ни один из них не высказал негативного мнения на этот счёт. Это просто игра, это проявление сущности ребёнка, возможность как-то развлечься, найти себя в этом мире. Сейчас почему-то считается, что дети буквально перевоплощаются в животных и начнут после этого ходить в кошачий лоток или помечать территорию. Мне кажется, это довольно глупые домыслы, учитывая, что мы живём в 2024 году. Если ребёнок воспитан в адекватной обстановке, то, конечно, ничего такого не произойдёт. Отождествление самого себя с животным может развиться только в нестабильной психике, когда уже есть какие-то наклонности. Для здоровой психики квадробинг не несет каких-либо отрицательных последствий».
Все страхи и предрассудки может развеять мнение специалиста. О том, опасно ли на самом деле такое увлечение, рассказала главврач Краевой детской клинической психиатрической больницы Анастасия Горохова.
«Если увлечение ребенка временное и выражается просто в ношении костюма животного или игр со сверстниками, то поводов для беспокойства нет. Здесь еще нужно учитывать возраст ребенка. В возрасте 5-9 лет это не вызывает беспокойства. В нашем детстве тоже существовали палки с головой лошади, на которых скакали пятилетние мальчишки», — поделилась специалистка.
Также врач подчеркнула, что если игра перерастает в субкультуру, и более взрослый ребенок пытается подражать животным не только во время игры, но и в обычной жизни, или одушевляет палку с головой лошади, можно обратиться к психологу. Каждый случай индивидуален, специалисты дают рекомендации на основе проведенной консультации или диагностики.
Получается, «не так страшен черт, как его малюют». Если человек не считает, что он кошка или собака, а просто играет, ничего странного в этом нет. Тем более не стоит переживать за маленьких детей, которые иногда могут притворяться животными.
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