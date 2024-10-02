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Posted 2 октября, 02:53

Published 2 октября, 02:53

Modified 2 октября, 02:55

Updated 2 октября, 02:55

Вспышка на солнце может спровоцировать сильную магнитную бурю в Приморском крае

Боль для жителей Приморья: экстремальная вспышка спровоцирует мощную магнитную бурю?

2 октября 2024, 02:53
Фото: Изображение Midjourney

Вспышка на солнце может спровоцировать сильную магнитную бурю в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Совсем скоро могут начаться страдания жителей Приморского края. Ведь вторая по мощности вспышка в текущем цикле солнечной активности, то есть за 11-летний период, может нанести серьезный удар по здоровью метеочувствительных.

По данным портала «Маглипогода», несколько часов назад на солнце произошла экстремальная вспышка.

«Это вторая по мощности вспышка в этом цикле солнечной активности и она направлена в сторону Земли», — подчеркнул основатель сайта Руслан Юрковский.

Не исключено, что в течение двух дней жители планеты, в частности Приморья, почувствуют недомогание. Ведь после такого события традиционно прогнозируется сильное возмущение геомагнитного поля. Также на территории страны пройдут полярные сияния, отметил метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как метеозависимым спасаться от влияния магнитных бурь. Специалист находкинского медучреждения поделилась простыми советами.

Метеозависимые выживут: что делать приморцам при магнитных бурях?
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