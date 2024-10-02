Боль для жителей Приморья: экстремальная вспышка спровоцирует мощную магнитную бурю?

Posted 2 октября, 02:53
Published 2 октября, 02:53
Modified 2 октября, 02:55
Updated 2 октября, 02:55
По данным портала «Маглипогода», несколько часов назад на солнце произошла экстремальная вспышка.
«Это вторая по мощности вспышка в этом цикле солнечной активности и она направлена в сторону Земли», — подчеркнул основатель сайта Руслан Юрковский.
Не исключено, что в течение двух дней жители планеты, в частности Приморья, почувствуют недомогание. Ведь после такого события традиционно прогнозируется сильное возмущение геомагнитного поля. Также на территории страны пройдут полярные сияния, отметил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как метеозависимым спасаться от влияния магнитных бурь. Специалист находкинского медучреждения поделилась простыми советами.
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