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Posted 2 октября, 03:56

Published 2 октября, 03:56

Modified 2 октября, 03:58

Updated 2 октября, 03:58

Мужчину отправили за решетку за прогулку с ружьем в Приморском крае

Мужчину отправили за решетку за прогулку с ружьем в Приморском крае

2 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Житель Приморья попал на камеру на улице с оружием в руках. Его задержала полиция по подозрению в хулиганстве.

Известно, что в посёлке Новый Надеждинского района заметили мужчину, который нес предмет, похожий на оружие. Видеозапись происшествия попала в социальные сети.

Благодаря действиям полицейских, 37-летний житель Приморского края, имеющий судимость, был задержан. При нём было пневматическое оружие, его изъяли и отправили на экспертизу.

Во время ареста подозреваемый вёл себя агрессивно, пытаясь вызвать конфликт, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно статье 213 УК РФ «Хулиганство», следователем возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Решением суда подозреваемому назначено заключение под стражу на два месяца. Он отправлен в Следственный изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого видели на улице с ружьем.

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