Мужчину отправили за решетку за прогулку с ружьем в Приморском крае

Posted 2 октября, 03:56
Published 2 октября, 03:56
Modified 2 октября, 03:58
Updated 2 октября, 03:58
Известно, что в посёлке Новый Надеждинского района заметили мужчину, который нес предмет, похожий на оружие. Видеозапись происшествия попала в социальные сети.
Благодаря действиям полицейских, 37-летний житель Приморского края, имеющий судимость, был задержан. При нём было пневматическое оружие, его изъяли и отправили на экспертизу.
Во время ареста подозреваемый вёл себя агрессивно, пытаясь вызвать конфликт, сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно статье 213 УК РФ «Хулиганство», следователем возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Решением суда подозреваемому назначено заключение под стражу на два месяца. Он отправлен в Следственный изолятор временного содержания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого видели на улице с ружьем.
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