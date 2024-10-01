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Posted 1 октября, 02:19

Published 1 октября, 02:19

Modified 1 октября, 02:21

Updated 1 октября, 02:21

«В ребенка целился?»: история мужчины с опасным предметом продолжается в Приморье

«В ребенка целился?»: история мужчины с опасным предметом продолжается в Приморье

1 октября 2024, 02:19
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Пугающими кадрами с мужчиной, который прогуливался по Надеждинскому району с подозрительным предметом, заинтересовалась полиция. Оказалось, в руках приморца действительно было пневматическое оружие.

В новых медиа появилось видео с мужчиной, который разгуливал по поселку Новый с предметом, похожим на оружие. Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим инцидентом.

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Силовики прибыли на указанный адрес и задержали неоднократно судимого приморца. Нарушителя доставили в отделение полиции для разбирательств. Также у него изъяли пневматическое оружие.

«При задержании подозреваемый вел себя агрессивно, пытался спровоцировать конфликт», — отметили в telegram-канале МВД.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за хулиганство. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Жители региона шокированы деянием земляка.

«Так за ребенка страшно стало»;
«Еще и с бутылкой. Наверняка, там не лимонад»;
«Осень так на людей действует что ли»;
«А в кого он целился? В ребенка что ли?».

Ранее «Восток-Медиа» писало том, что Во Владивостоке мои арестовали мужчину, который выстрелил с балкона в сторону детского сада.

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