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Posted 2 октября, 06:41

Published 2 октября, 06:41

Modified 2 октября, 06:43

Updated 2 октября, 06:43

Подросток серьезно пострадал в инциденте на дороге в Приморском крае

Нарушил ПДД и получил сотрясение: в Приморье ребенок пострадал в ДТП

2 октября 2024, 06:41
Фото: prim_police

Подросток серьезно пострадал в инциденте на дороге в Приморском крае

Сюжет
Полиция
В Приморском крае мальчик пренебрег собственной безопасностью и серьезно пострадал в аварии, случившейся в Находке.

В Находке на Павлова около дома №7 произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщает пресс-служба МВД.

Предварительно установлено, что рулевой Toyota RAV 4 двигался с Луначарского и наехал на мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате инцидента ребенок получил сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция Находки устанавливает обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода

«Назначено проведение ряда исследований. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в telegram-канале полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у камеры в Надеждинском районе появилось еще одно «умение», — ловить водителей, которые используют телефон во время поездки.

И такому «научили»: теперь камеры распознают еще одно нарушение ПДД в Приморье — фото
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