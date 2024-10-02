Нарушил ПДД и получил сотрясение: в Приморье ребенок пострадал в ДТП

Posted 2 октября, 06:41
Published 2 октября, 06:41
Modified 2 октября, 06:43
Updated 2 октября, 06:43
В Находке на Павлова около дома №7 произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщает пресс-служба МВД.
Предварительно установлено, что рулевой Toyota RAV 4 двигался с Луначарского и наехал на мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате инцидента ребенок получил сотрясение головного мозга.
Госавтоинспекция Находки устанавливает обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода
«Назначено проведение ряда исследований. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у камеры в Надеждинском районе появилось еще одно «умение», — ловить водителей, которые используют телефон во время поездки.
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