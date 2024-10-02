«Так низко летит»: самолет подозрительно низко пролетел над Владивостоком

Самолёт пролетел над всем городом: с Чуркина через Золотой Рог в сторону центра, а дальше — над Орлиным гнездом в сторону Зари. Возможно, он просто направлялся с одного аэродрома на другой. Зачем понадобилось лететь так низко, неясно.