vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 11:07

Published 2 октября, 11:07

Modified 2 октября, 11:09

Updated 2 октября, 11:09

Военный самолет очень низко пролетел над Владивостоком в Приморском крае

«Так низко летит»: самолет подозрительно низко пролетел над Владивостоком

2 октября 2024, 11:07
Фото: vostokmedia.com

Военный самолет очень низко пролетел над Владивостоком в Приморском крае

Сюжет
Самолеты
Военный самолет пролетел над центром Владивостока. Жители удивились тому, насколько низко он летел над домами.

В Приморье военный самолет пролетел на низкой высоте.

Местных жителей такое зрелище поразило: многие видели военную технику над городом только в праздники.

Видео: vostokmedia.com.

Самолёт пролетел над всем городом: с Чуркина через Золотой Рог в сторону центра, а дальше — над Орлиным гнездом в сторону Зари. Возможно, он просто направлялся с одного аэродрома на другой. Зачем понадобилось лететь так низко, неясно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили военный вертолёт, который низко летел над домами.

«Почему так низко?»: военный вертолет кружит над центром Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Любители дрифта устроили нежное пробуждение жителям Владивостока — видеоНовый способ серьезно поговорить с соседом нашли во Владивостоке — видеоТаксист, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Самолеты#Аэродром#Приморский край#Вертолёт#Приморье#Происшествия#Жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика