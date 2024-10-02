«Так низко летит»: самолет подозрительно низко пролетел над Владивостоком

Posted 2 октября, 11:07
Published 2 октября, 11:07
Modified 2 октября, 11:09
Updated 2 октября, 11:09
В Приморье военный самолет пролетел на низкой высоте.
Местных жителей такое зрелище поразило: многие видели военную технику над городом только в праздники.
Самолёт пролетел над всем городом: с Чуркина через Золотой Рог в сторону центра, а дальше — над Орлиным гнездом в сторону Зари. Возможно, он просто направлялся с одного аэродрома на другой. Зачем понадобилось лететь так низко, неясно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили военный вертолёт, который низко летел над домами.
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